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आगरा में अवैध हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा; 11 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद, फर्जी नंबर प्लेट लगी थार भी मिली

आगरा : पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. खेरागढ़ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल (.32 बोर), 10 अतिरिक्त मैगजीन, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक कार बरामद की है. दोनों से पूछताछ में अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के बारे में तमाम अहम जानकारी मिली हैं, जिनकी तस्दीक करने में पुलिस टीमें लगी हैं.







एडिशनल कमिश्नर सचिंद्र पटेल ने बताया कि अवैध हथियार की तस्करी की सूचना मिलने पर एक संदिग्ध लग्जरी कार की घेराबंदी की गई थी. पुलिस को देखते ही वाहन सवारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जब आरोपियों और वाहन की तलाशी ली तो थार से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल (.32 बोर), 10 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुईं.