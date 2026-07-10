आगरा में अवैध हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा; 11 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद, फर्जी नंबर प्लेट लगी थार भी मिली
एडिशनल कमिश्नर सचिंद्र पटेल ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:17 PM IST
आगरा : पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. खेरागढ़ पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल (.32 बोर), 10 अतिरिक्त मैगजीन, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक कार बरामद की है. दोनों से पूछताछ में अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के बारे में तमाम अहम जानकारी मिली हैं, जिनकी तस्दीक करने में पुलिस टीमें लगी हैं.
एडिशनल कमिश्नर सचिंद्र पटेल ने बताया कि अवैध हथियार की तस्करी की सूचना मिलने पर एक संदिग्ध लग्जरी कार की घेराबंदी की गई थी. पुलिस को देखते ही वाहन सवारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जब आरोपियों और वाहन की तलाशी ली तो थार से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल (.32 बोर), 10 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुईं.
पुलिस कमिश्नर, आगरा @DeepakKumarIPS के निर्देशन में #आगरा_पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।— POLICE COMMISSIONERATE AGRA (@agrapolice) July 10, 2026
अवैध हथियारों की तस्करी एवं खरीद-फरोख्त में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्त थाना खेरागढ़ पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस टीम… pic.twitter.com/PR69V5LXMR
एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों के पास से दो मोबाइल, 5850 रुपये नकद और चार नंबर प्लेट भी बरामद की गईं. जांच में सामने आया कि बरामद नंबर प्लेटों में दो प्लेट फर्जी हैं. खेरागढ़ पुलिस, एसओजी पश्चिमी जोन और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम उदयवीर सिंह निवासी हाथरस और धौलपुर निवासी यश शर्मा उर्फ अन्नू बताए. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में उदयवीर सिंह और यश शर्मा ने बताया कि दोनों लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं. अलग-अलग राज्यों से हथियार लाकर उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में उनकी सप्लाई करते थे. फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं.
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