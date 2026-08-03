ETV Bharat / state

मवेशी की हत्या और उसका मांस बेचने के आरोप में बिलासपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार

कोटा पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर मवेशी का अवैध वध और मांस बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. कोटा पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह, एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय तथा थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई.

बिलासपुर: कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी का वध और उसका मांस बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और मोटरसाइकिल जब्त किया है. पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

मवेशी का वध और प्रतिबंधित मांस की बिक्री के मामले में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299(3) एवं 5 तथा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 5 एवं 10 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है दोनों आरोपियों को न्यायालय में भेजा गया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है: नूपुर उपाध्याय, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी

मुखबिर से मिली सूचना पर एक्शन

कोटा पुलिस ने बताया कि 1 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दर्रीकापा निवासी राकेश अनंत और राहुल अनंत अपने घर में अवैध रूप से मवेशी का वध कर उसका मांस इकठ्ठा कर बेच रहे हैं. सूचना मिलते ही थाना कोटा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जांच शुरू की. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान राकेश अनंत और राहुल अनंत के रुप में हुई. दोनों ग्राम दर्रीकापा थाना कोटा के रहने वाले हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35.40 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस व हड्डियां,चमड़ी काटने में के उपयोग में लाए जाने वाले 2 खुरपा,दो टंगिया तथा घटना में उपयोग मोटरसाइकिल जब्त की.



एसआई के बेटे पर जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से साढ़े 14 लाख और 450 ग्राम सोना हड़पने का आरोप

सुबह पिता से खराब मोबाइल बनवाने बोली, पिता ने कहा- शाम को देंगे पैसे, बेटी ने दी जान

विचाराधीन बंदी की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज, बिलासपुर सेंट्रल जेल में 2024 में हुई थी मौत