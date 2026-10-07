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ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार, पेट्रोल पंप के QR कोड पर करवाए थे पैसे ट्रांसफर

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर परिचित बनकर युवक से 1.30 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली. इस मामले में डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने बिहार के पश्चिमी चंपारण से अंतरराज्यीय 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने ठगी के रुपए सीधे अपने बैंक खातों में लेने के बजाय पेट्रोल पंप के QR कोड पर ट्रांसफर करवाए. बदले में कैश राशि ले ली. पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.