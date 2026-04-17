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लड़के को तंदूर में फेंकने का मामला; बस्ती में दो आरोपी गिरफ्तार, लखनऊ में चल रहा इलाज

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि दो आरोपियों को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार किया गया है.

बस्ती में दो आरोपी गिरफ्तार
बस्ती में दो आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
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बस्ती : जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव में 11 वर्षीय बालक को तंदूर में फेंके जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने शुक्रवार को दो नामजद आरोपियों को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था.



एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि मलौली गोसाईं निवासी देवी प्रसाद निषाद ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका बेटा चमन उर्फ अमर निषाद (11) एक शादी कार्यक्रम में गया था. इस दौरान बालक तंदूर की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया था. आनन-फानन में घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था. शुक्रवार को सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर घटना के वांछित अभियुक्तों लाल जी निषाद (35) और रमेश निषाद (27) को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान जो भी नए तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह था मामला : बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव में एक विवाह समारोह के दौरान एक रसगुल्ले को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि एक रसगुल्ले को लेकर कैटरिंग ठेकेदार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं थीं. उसने एक बालक (11) को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया था. आरोप है कि आग की लपटों से बच्चा चेहरे से लेकर कमर तक बुरी तरह झुलस गया था. उसे गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है.


यह भी पढ़ें : एक रसगुल्ला खाने की इतनी बड़ी सज़ा ! 11 साल के लड़के को जलते तंदूर में फेंका , हालत नाज़ुक लखनऊ रेफ़र

Last Updated : April 17, 2026 at 7:01 PM IST

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