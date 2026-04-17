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लड़के को तंदूर में फेंकने का मामला; बस्ती में दो आरोपी गिरफ्तार, लखनऊ में चल रहा इलाज

बस्ती में दो आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव में 11 वर्षीय बालक को तंदूर में फेंके जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने शुक्रवार को दो नामजद आरोपियों को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था.







एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि मलौली गोसाईं निवासी देवी प्रसाद निषाद ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका बेटा चमन उर्फ अमर निषाद (11) एक शादी कार्यक्रम में गया था. इस दौरान बालक तंदूर की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया था. आनन-फानन में घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)