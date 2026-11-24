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पत्नी का इलाज कराने जयपुर आए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर पांच लाख ठगे, दो आरोपी दिल्ली से पकड़े

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Photo: Jaipur Police )

जयपुर: पत्नी का इलाज करवाने मुंबई से आए बुजुर्ग को जयपुर में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने पांच लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. साइबर ठगों ने होटल में ठहरे बुजुर्ग को पुलिस अधिकारी बनकर कॉल किया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. कार्रवाई से बचने के लिए अपने बैंक खाते में पांच लाख रुपए जमा करवाए. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ कर साइबर ठगी की वारदात करने वाले पूरे गिरोह का खुलासा करने की कवायद जारी है.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि इस मामले में दिल्ली के नांगलोई निवासी शोबित मिश्रा और पश्चिम विहार (दिल्ली) निवासी मनीष सेठी को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनका कहना है कि 22 सितंबर, 2026 को मुंबई निवासी 68 वर्षीय जयंत नारायण साहा ने जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.