पत्नी का इलाज कराने जयपुर आए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर पांच लाख ठगे, दो आरोपी दिल्ली से पकड़े
साइबर ठगों ने बुजुर्ग को पुलिस अधिकारी बन किया वीडियो कॉल. मुकदमे में फंसाने की दी धमकी.
Published : November 24, 2026 at 7:22 PM IST
जयपुर: पत्नी का इलाज करवाने मुंबई से आए बुजुर्ग को जयपुर में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने पांच लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. साइबर ठगों ने होटल में ठहरे बुजुर्ग को पुलिस अधिकारी बनकर कॉल किया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. कार्रवाई से बचने के लिए अपने बैंक खाते में पांच लाख रुपए जमा करवाए. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ कर साइबर ठगी की वारदात करने वाले पूरे गिरोह का खुलासा करने की कवायद जारी है.
जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि इस मामले में दिल्ली के नांगलोई निवासी शोबित मिश्रा और पश्चिम विहार (दिल्ली) निवासी मनीष सेठी को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनका कहना है कि 22 सितंबर, 2026 को मुंबई निवासी 68 वर्षीय जयंत नारायण साहा ने जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि वह पत्नी का जोड़ों का उपचार कराने जयपुर आए थे. वे होटल में ठहरे थे. इस दौरान 10 सितंबर को मोबाइल पर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और केस में फंसाने की धमकी दी. कार्रवाई से बचने के लिए उसने अपने खाते में पांच लाख रुपए जमा कराने को कहा. डर के मारे बुजुर्ग ने उसके बताए खाते में रकम ट्रांसफर कर दी.
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मोबाइल नंबर और बैंक खाते की खंगाली डिटेल: उन्होंने बताया कि जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने बुजुर्ग की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. थानाधिकारी महेशचंद्र गुर्जर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर पुलिस ने मोबाइल नंबर और बैंक खाते का तकनीकी आधार पर विश्लेषण किया. संदिग्ध मोबाइल नंबर की तकनीकी आधार पर लोकेशन ट्रेस कर शोबित और मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ठगी की रकम बरामद करने के प्रयास में जुटी है. इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
साइबर अपराधी इस तरह फंसाते हैं शिकार: पड़ताल में सामने आया कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह से जुड़े साइबर अपराधी अनजान नंबरों से बुजुर्ग महिला या पुरुष को वीडियो कॉल करते हैं. कॉल करने वाला शख्स पुलिस की वर्दी में नजर आता है. वह पीड़ित को आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में नाम आने की धमकी देकर डराता है. इसके बाद उनका दूसरा साथी पंखे से लटकाकर मारपीट करने और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देता है. वाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट या नोटिस भेजकर भरोसा दिलाते हैं कि वह असल में पुलिस ही हैं. इसके बाद कार्रवाई में ढील देने के नाम पर अपने बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाता है.
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