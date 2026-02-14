ETV Bharat / state

मौज शौक पूरा करने के लिए की थी एक करोड़ की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग डिटेन

आरोपी लग्जरी लाइफ जीने और नशे के शौकीन हैं. इस वजह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों से जब्त की गई एसयूवी (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 6:11 PM IST

डूंगरपुर: धम्बोला थाना पुलिस ने सूने घर से दिनदहाड़े 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवर चुराने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक नाबालिग को डिटेन भी किया गया है. पुलिस ने आरोपियों से चोरी हुए जेवर बरामद कर लिए हैं. आरोपियों ने मौज शौक और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

धंबोला थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि 12 फरवरी को प्रदीप पुत्र मनसुखराम पंड्या निवासी धंबोला की ओर से केस दर्ज करवाया गया था. इसमें बताया था कि उसका परिवार दोपहर के समय घर से बाहर था. घर सूना था. इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसे. चोरों ने अलमारियों के ताले तोड़कर उन्हें पूरी तरह खंगाला और उसमें रखे एक करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण व नकदी समेट कर भाग गए. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. एफएसएल से तथ्य जुटाए.

धंबोला थानाधिकारी देवेंद्र देवल (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: जयपुर: शादी समारोह में चोरी, देखिए कैसे नकदी और जेवरात से भरा दुल्हन का बैग ले उड़ा शातिर

थानाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. इस दौरान एक संदिग्ध नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपी अंकित (28) पुत्र मगनलाल पाटीदार निवासी झलाप और प्रीत (21) पुत्र प्रशांत देसाई निवासी सीमलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध भी किया है. पुलिस ने तीनों की निशानदेही से चोरी हुए सोने-चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं. वारदात में प्रयुक्त एक एसयूवी थार भी जब्त की गई है. आरोपी मौज शौक के साथ ही लग्जरी लाइफ जीने और नशे के शौकीन हैं. इस वजह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

