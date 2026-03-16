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हल्द्वानी के मंदिर में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 20 घंटियों समेत अन्य सामान बरामद

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के चोरगलिया क्षेत्र में मंदिर से घंटियां, तांबे का कलश और दानपात्र की नकदी चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 पीतल की घंटियां, एक तांबे का कलश और करीब 1580 रुपये नकद बरामद किए हैं. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

मंदिर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी: मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में चोरगलिया थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मंदिर से चोरी हुए सामान के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक 14 मार्च 2026 को बसन्तपुर किशनपुर निवासी आशीष बेलवाल ने थाना चोरगलिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके क्षेत्र के मंदिर से पीतल की घंटियां, तांबे का कलश और दानपात्र में रखी नगदी चोरी हो गई हैं.

पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया: शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने इलाके में संदिग्धों की तलाश की. आखिरकार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुंवर पाल निवासी दानीबंगर, थाना चोरगलिया और नितिन कुमार निवासी ठाकुरद्वारा चुंगी, काठगोदाम के रूप में हुई है.