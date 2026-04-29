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मेरठ में किशोरी से दुष्कर्म; गर्भवती होने पर खुला राज, दो आरोपी गिरफ्तार

कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:36 PM IST

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मेरठ : जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक किशोरी (16) के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. किशोरी के गर्भवती होने के बाद घटना का खुलासा हुआ. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

किशोरी की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की तबियत खराब होने पर चिकित्सक को दिखाया गया, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई है. थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी के माता-पिता भी उस मंडप में आरोपी युवक के साथ काम करते थे. काफी समय से आपस में इन लोगों की जान पहचान भी थी. किशोरी का आरोप है कि आरोपी युवक उसे बहला फुसला कर मैरिज होम में ले आया और उसके बाद उसका शोषण किया जाता था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है. पुलिस ने मंडप के मालिक और दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की मां का आरोप है कि नाबालिग के साथ बीते एक साल से दुष्कर्म किया जा रहा था.

पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. परिवार की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आगे जांच पड़ताल समेत अन्य कार्रवाई की जा रही है और किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा.


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