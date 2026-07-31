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हल्द्वानी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए, CCTV से मिला सुराग

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर टीम ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोचा. मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. घटना में इस्तेमाल वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर सीज कर दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार: हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से बिना बताए चले जाने की तहरीर दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई.

सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग: टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सुरागरसी-पतारसी के बाद दो संदिग्धों की पहचान की. जांच में सामने आया कि आरोपी विक्रम सिंह कथित रूप से नाबालिग को अपनी कार में बैठाकर स्टूडियो ले गया. पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे शहर में छोड़ दिया.