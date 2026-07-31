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हल्द्वानी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए, CCTV से मिला सुराग

हल्द्वानी की नाबालिग बालिका के साथ एक युवक ने स्टूडियो में किया दुष्कर्म, दूसरे ने शक्तिफार्म में ले जाकर किया गलत काम

HALDWANI MINOR RAPE CASE
दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 9:23 AM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर टीम ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोचा. मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. घटना में इस्तेमाल वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर सीज कर दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार: हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से बिना बताए चले जाने की तहरीर दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई.

सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग: टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सुरागरसी-पतारसी के बाद दो संदिग्धों की पहचान की. जांच में सामने आया कि आरोपी विक्रम सिंह कथित रूप से नाबालिग को अपनी कार में बैठाकर स्टूडियो ले गया. पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे शहर में छोड़ दिया.

दोनों आरोपी जेल भेजे गए: इसके बाद नाबालिग की मुलाकात डीके पार्क में सौरभ बिष्ट से हुई, जो उसे सितारगंज के शक्तिफार्म ले गया. पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी ने भी वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पहले दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की अतिरिक्त गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 भी जोड़ दी गई है. घटना में इस्तेमाल वाहन को बरामद कर सीज कर दिया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

एसपी सिटी का बयान: एसपी सिटी ने बताया कि-

नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों को जेल भेज दिया गया है.
-मनोज कत्याल, एसपी सिटी, हल्द्वानी-

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नाबालिग से रेप के आरोपी गिरफ्तार
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