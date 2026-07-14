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साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराना पड़ा महंगा, दो आरोपी गिरफ्तार

दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा करते हुए अपराधियों को खाता उपलब्ध कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Two accused arrested
म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 2:37 PM IST

4 Min Read
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दंतेवाड़ा : पुलिस ने बैंक खाता किराए पर देकर साइबर ठगी की रकम के अवैध लेन-देन में सहयोग करने वाले दो म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया है. जांच में दोनों आरोपियों के बैंक खातों में 5 लाख 29 हजार 898 के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

किराये पर खाता लेकर साइबर ठगी
पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए ऐसे बैंक खातों का उपयोग करते हैं, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है. खाताधारकों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते, पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड किराए पर लिए जाते हैं. बाद में इन्हीं खातों के माध्यम से ठगी की रकम का लेन-देन और निकासी की जाती है.

एसपी के निर्देश पर हुई जांच
पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह के मार्गदर्शन में जिले में साइबर अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत साइबर सेल दंतेवाड़ा से संदिग्ध म्यूल अकाउंट की सूचना प्राप्त होने पर थाना कुआकोंडा पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की. तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग रिकॉर्ड और समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी का परीक्षण करने पर दो युवकों की संलिप्तता सामने आई. जांच में पता चला कि दीपेश कुंजाम और चेतन कुंजाम दोनों बैंक खाते, पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अन्य व्यक्तियों को किराये पर उपलब्ध कराते थे. साइबर अपराधी इन खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने और नकदी निकालने के लिए करते थे. इसके बदले दोनों आरोपियों को कमीशन के रूप में आर्थिक लाभ मिलता था.

वित्तीय जांच के दौरान हुआ खुलासा
वित्तीय जांच के दौरान दोनों आरोपियों के बैंक खातों में साइबर ठगी से संबंधित कुल ₹5,29,898 का संदिग्ध लेन-देन सामने आया.दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(4) एवं 318(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया. इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

दंतेवाड़ा के निवासी हैं दोनों आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों में दीपेश कुंजाम, पिता दिनेश कुंजाम, उम्र 22 वर्ष तथा चेतन कुंजाम, पिता सोना राम कुंजाम, उम्र 23 वर्ष, दोनों निवासी दंतेवाड़ा शामिल हैं. दंतेवाड़ा पुलिस ने नागरिकों से विशेष अपील करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर अपना बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड या अन्य बैंकिंग दस्तावेज किसी को भी उपयोग के लिए न दें और न ही किराये पर उपलब्ध कराएं.

कमीशन का लालच पड़ सकता है महंगा

पुलिस के मुताबिक कुछ लोग कमीशन या आसान कमाई का लालच देकर बैंक खाता मांगते हैं, लेकिन ऐसे खाते साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में इस्तेमाल किए जाते हैं. ऐसे मामलों में खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है.पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बैंक खाता किराये पर लेने, एटीएम कार्ड या बैंकिंग दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देता है तो उसकी सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या निकटतम पुलिस थाना अथवा साइबर थाना को दें. समय पर दी गई सूचना से साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिल सकती है.

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MULE ACCOUNTS TO CYBER FRAUDSTERS
TWO ACCUSED ARRESTED
साइबर ठगी
म्यूल अकाउंट
ARRESTED FOR PROVIDE MULE ACCOUNTS

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