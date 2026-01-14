ETV Bharat / state

नशे में दोस्त के सिर पर मारा गमला, फिर रेता गला; स्कूटी पर शव ले जाकर जलाया, दो आरोपी गिरफ्तार

'मृतक के भाई ने दर्ज कराया मुकदमा' : उन्होंने बताया कि सचिन के भाई विपिन तिवारी ने अपने हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था. घटना की गम्भीरता को देखते हुए पांच टीमें बनाई गईं थीं. पुलिस टीम ने घटना में शामिल निहाल वाल्मीकि और करन वाल्मीकि नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

'युवक का अधजला शव मिला' : डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि बीती 9 जनवरी 2026 को सुशांत गोल्फ थाना में सूचना मिली कि भागीरथी अपार्टमेंट के पास युवक का अधजला शव मिला है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया. शव की शिनाख्त टिकरा जुगरात थाना नगराम के रहने वाले सचिन तिवारी के रूप में हुई.

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में बीती 9 जनवरी को अधजले शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि नशे के विवाद में आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी थी.



'शराब को लेकर हुई कहासुनी' : उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी निहाल बाल्मीकि ने बताया कि सचिन तिवारी से उसकी दोस्ती थी. 9 जनवरी को तेलीबाग स्थित निहाल के घर पर सचिन, विनय तीनों बैठकर शराब पार्टी की थी. इस दौरान शराब को लेकर सचिन की निहाल व विनय से कहासुनी होने लगी. आरोप है कि जिसके बाद सचिन ने गाली देनी शुरू कर दी, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने गमले से सचिन के सिर पर वार कर दिया. इसके बाद सचिन की गला रेतकर हत्या कर दी थी.

'आरोपी की मां ने किया सहयोग' : उन्होंने बताया कि हत्या के बाद करन स्कूटी लेकर आया था. जिसके बाद शव को स्कूटी पर लाकर जला दिया था. उन्होंने बताया कि मृतक का भाई तेलीबाग में सब्जी का ठेला लगाया करता था. यह कभी-कभी उसमें जाकर बैठा करते थे. उन्होंने बताया कि हत्या के समय मृतक के साथ में निहाल और विनय साथ में शराब पी रहे थे. निहाल की मां बगल वाले कमरे में थीं. मां शव को ठिकाने लगाने के लिये चद्दर लेकर आईं थीं. उन्होंने शव को स्कूटी पर रखने का सहयोग किया था.

'मृतक की क्रिमिनल हिस्ट्री' : उन्होंने बताया कि मृतक की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है. छह मुकदमे उसके खिलाफ पंजीकृत थे. उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है. साथ ही महिला से भी पूछताछ की जाएगी. हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार का इनाम दिया गया है.



यह भी पढ़ें : लखनऊ ब्लाइंड मर्डर केस का राज खुला, तीन आरोपियों ने बताई ये वजह