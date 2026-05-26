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सहारनपुर पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा; बड़े अपराधी की पहचान बनाने के लिये की वारदात, ईंट से वारकर की थी हत्या

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जनपद में पुलिस ने करीब एक महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी चोर का ठप्पा लगने के बाद बड़े अपराधी की पहचान बनाने के लिये की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने एक राहगीर की बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को नाले में फेंककर फरार हो गए थे.

मामला सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के अंतर्गत का है. पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अभिनंदन ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेशरा निवासी मिंटू ने 30 अप्रैल 2026 को अपने भाई पिंटू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. एसपी देहात मयंक पाठक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, तभी 3 मई को ग्राम आखलौर खेड़ी के पास एक नाले में पिंटू का शव बरामद हुआ. शव मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को मुजफ्फरनगर के ग्राम आखलौर निवासी विशाल और गगन पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हाईवे से ग्राम घलौली जाने वाले मोड़ से गिरफ्तार कर लिया.



पूछताछ में आरोपी विशाल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में लूट के एक मामले में जेल जा चुका था और कुछ समय पहले ही बाहर आया था. घटना से पहले वह अपने साथी गगन के साथ मुजफ्फरनगर कचहरी गया था, वहां दोनों ने शराब पी और खाना खाया. लौटते समय उनकी बाइक खराब हो गई, जिसे वे वहीं छोड़कर घर लौट आए.