सहारनपुर पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा; बड़े अपराधी की पहचान बनाने के लिये की वारदात, ईंट से वारकर की थी हत्या
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 8:50 PM IST
सहारनपुर : जनपद में पुलिस ने करीब एक महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी चोर का ठप्पा लगने के बाद बड़े अपराधी की पहचान बनाने के लिये की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने एक राहगीर की बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को नाले में फेंककर फरार हो गए थे.
मामला सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के अंतर्गत का है. पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अभिनंदन ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेशरा निवासी मिंटू ने 30 अप्रैल 2026 को अपने भाई पिंटू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, तभी 3 मई को ग्राम आखलौर खेड़ी के पास एक नाले में पिंटू का शव बरामद हुआ. शव मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को मुजफ्फरनगर के ग्राम आखलौर निवासी विशाल और गगन पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हाईवे से ग्राम घलौली जाने वाले मोड़ से गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपी विशाल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में लूट के एक मामले में जेल जा चुका था और कुछ समय पहले ही बाहर आया था. घटना से पहले वह अपने साथी गगन के साथ मुजफ्फरनगर कचहरी गया था, वहां दोनों ने शराब पी और खाना खाया. लौटते समय उनकी बाइक खराब हो गई, जिसे वे वहीं छोड़कर घर लौट आए.
उन्होंने बताया कि घर पहुंचने पर आरोपी के पिता ने बाइक के बारे में पूछा. बाइक छोड़ आने की बात सुनकर पिता ने उसकी पिटाई कर दी. आरोपी के मुताबिक, इसके बाद मोहल्ले के लोग भी उसे “चोर” कहकर ताने देने लगे. चोर जैसे छोटे अपराधी की संज्ञा मिलने से वह अंदर ही अंदर बेहद नाराज और अपमानित महसूस कर रहा था.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने ऊपर लगे “चोर” के ठप्पे को हटाने और मानसिक संतुष्टि पाने के लिए किसी अजनबी की हत्या करने का फैसला किया. उसने इस योजना में अपने साथी गगन को भी शामिल कर लिया.
उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल की रात दोनों आरोपी गांव के पास एक ट्यूबवेल पर बैठे थे, तभी बाइक से गुजर रहे पिंटू को उन्होंने रोक लिया. आरोपियों ने पहले उसकी गर्दन दबाकर नीचे गिराया, फिर उसे गन्ने के खेत में खींचकर ले गए. वहां ईंट के आधे टुकड़े से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
उन्होंने बताया कि हत्या के बाद आरोपी मृतक की बाइक लेकर मुजफ्फरनगर बाईपास की तरफ गए और बाइक को एक होटल के पास छोड़ दिया. इसके बाद दोनों फिर घटनास्थल पर लौटे और शव को खेतों से करीब 150 से 200 मीटर दूर ले जाकर रस्सी से पत्थर बांधकर नाले में फेंक दिया, ताकि किसी को हत्या की भनक न लग सके.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल ईंट का आधा हिस्सा, मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक आरोपी की खून से सनी शर्ट बरामद की है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
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