ETV Bharat / state

बाइक और साइकिल की टक्कर में हुई कहासुनी; गाली देने पर गोली मारकर की थी हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आऱोपी. ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )

फर्रुखाबाद : कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर में झाड़ियों में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी की बाइक मृतक की साइकिल से टकरा गई थी. कहासुनी के बाद बाइक सवार ने मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार शाम को प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर को गांव मई रसीदपुर में सोबरन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) घटना के अनावरण के लिए एसओजी, सर्विलांस और कायमगंज कोतवाली की टीम लगी हुई थी. विवेचना के दौरान मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव साहिबाबाद निवासी विकल्ले और एटा जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर निवासी सनी उर्फ दीपक राजपूत व नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी जबर सिंह का नाम सामने आया. उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विकल्ले और सनी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपी जबर सिंह फरार चल रहा है. उसकी तलाश की जा रही है. पूछताछ के दौरान आरोपी विकल्प ने पुलिस को बताया कि वह और उसका साथी जबर सिंह हरसिंहपुर थाना अलीगंज में रहने वाले दफेदार के घर पर कभी-कभी आते जाते थे.