बाइक और साइकिल की टक्कर में हुई कहासुनी; गाली देने पर गोली मारकर की थी हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने दिसंबर में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया.
फर्रुखाबाद : कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर में झाड़ियों में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी की बाइक मृतक की साइकिल से टकरा गई थी. कहासुनी के बाद बाइक सवार ने मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार शाम को प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर को गांव मई रसीदपुर में सोबरन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
घटना के अनावरण के लिए एसओजी, सर्विलांस और कायमगंज कोतवाली की टीम लगी हुई थी. विवेचना के दौरान मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव साहिबाबाद निवासी विकल्ले और एटा जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर निवासी सनी उर्फ दीपक राजपूत व नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी जबर सिंह का नाम सामने आया.
उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विकल्ले और सनी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपी जबर सिंह फरार चल रहा है. उसकी तलाश की जा रही है. पूछताछ के दौरान आरोपी विकल्प ने पुलिस को बताया कि वह और उसका साथी जबर सिंह हरसिंहपुर थाना अलीगंज में रहने वाले दफेदार के घर पर कभी-कभी आते जाते थे.
पूछताछ में बताया कि इस गांव में शनि उर्फ दीपक जो कि हलवाई का काम करता है, वह भी हम लोगों से मिलने आता था. 24 दिसंबर को विकल्ले, जबर सिंह और सनी बाइक से सामान लेने जा रहे थे. रास्ते में गांव रसूलपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुंचे तो सामने से एक साइकिल सवार लहराता हुआ आ रहा था.
उसने बताया कि इस दौरान उसकी साइकिल का पहिया मेरी बाइक के अगले पहिए से टकराया तो उसने गाली दे दी. इस दौरान जबर सिंह ने भी उसको गालियां दीं. दोनों शराब के नशे में थे. इस दौरान गुस्से में आकर जबर सिंह ने अपने पास रखे तमंचे से उस व्यक्ति की कमर में गोली मार दी.
जिसके बाद युवक जबर सिंह की तरफ भागा, तभी उसने दूसरी गोली मार दी. तीनों ने उस व्यक्ति को रास्ते से उठाकर झाड़ियों में डाल दिया था. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा (315 बोर) तीन जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है.
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करीब डेढ़ माह पूर्व थाना कायमगंज क्षेत्र में सोवरन सिंह का शव मिला था. उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे. यह ब्लाइंड मर्डर था. पूछताछ में पता चला कि मृतक की किसी से रंजिश नहीं है.
एक तथ्य पुलिस के संज्ञान में आया कि यह शराब पीने के बाद अक्सर झगड़ा करता है. इस घटना का सफल अनावरण किया है. इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी जबर सिंह हिस्ट्रीशीटर है और उस पर 46 मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं.
जांच में पता चला कि मृतक भी पड़ोस के गांव में तेरहवीं की दावत खाने गया था. शराब के नशे में लौट रहा था. आरोपियों ने बताया कि बाइक और साइकिल की भिड़ंत के बाद कहासुनी हुई थी. जहां गाली देने पर जबर सिंह ने तमंचे से गोली मारी. मृतक के तीन गोली मारी गई थीं.
