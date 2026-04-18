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इंदौर के महू में मंदिर दर्शन करने आई युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, 2 आरोपियों को जंगल से खोज लाई पुलिस

पिकनिक स्पॉट्स के आसपास युवतियों को निशाना बनाते थे आरोपी, 14 अप्रैल को बेरछा के जंगल में युवती से की थी हैवानियत

MAHU BERCHA JUNGLE MOLESTATION CASE SOLVED
2 आरोपियों को जंगल से खोज लाई पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:21 AM IST

3 Min Read
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इंदौर : महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में मंदिर दर्शन करने आई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने 14 अप्रैल को बेरछा जंगल में स्थित भैरव बाबा मंदिर अपने दोस्त के साथ दर्शन करने पहुंची युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजा दिया था. आरोपियों ने इस दौरान पीड़िता के दोस्त कओ बेरहमी से मारकर भगा दिया था. वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी.

महू दुष्कर्म मामले के लिए हुआ था एसआईटी का गठन

महू में सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक योगचेन डोलकर भूटिया ने बताया, '' 14 अप्रैल दो आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. युवती ने बड़गोंदा थाने में घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के तलाश शुरू की और घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया. पीड़िता के बताए हुलिए के अनुसार आरोपियों के स्केच जारी किए गए.

जानकारी देतीं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक योगचेन डोलकर भूटिया (Etv Bharat)

बेरछा के जंगल में मिले आरोपी

एसपी ने आगे कहा, '' आरोपियों की तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की स्कैच से मिलते जुलते दो युवक बेरछा के जंगलों में किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को बेरछा के जंगल से पकड़ा और कड़ी पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने 14 अप्रैल को पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करना कबूल किया.''

पिकनिस स्पॉट्स के पास युवतियों को बनाते थे निशाना

सामूहिक दुष्कर्म मामले में पकड़े गए आरोपियों को लेकर जांच में सामने आया है कि आरोपी पिकनिक स्थल व आसपास के क्षेत्र में बैठकर शराब पार्टी करते थे. वहीं, इन क्षेत्रों में आने वाले प्रेमी युगल और युवक युवतियों को अपना निशाना बनाते थे. आरोपी युवतियों के साथ आए युवकों के साथ मारपीट करते और युवतियों के साथ छेड़छाड़ व सामूहिक दुष्कर्म कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे. 14 अप्रैल को भैरव मंदिर के पास भी आरोपियों ने दर्शन कर लौट रही पीड़िता को निशाना बनाया.

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आरोपी मारपीट व दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी और बदनामी का डर दिखाकर वहां से फरार हो जाते थे. बडगोंडा पुलिस ने मामले को लेकर एक अपील भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इन क्षेत्रों में किसी अन्य के साथ इस तरह की घटना हुई है तो वह पुलिस को जानकारी दें. उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और आरोपियों को कठोरतम दंड दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

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