ETV Bharat / state

कंपनी निदेशक बनकर बैंक से 22.56 लाख की ठगी, साइबर पुलिस ने किए दो आरोपी गिरफ्तार

धोखाधड़ी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बैंक अधिकारियों को कंपनी के निदेशक के नाम पर झांसा देकर खाते से लाखों रुपये ट्रांसफर कराने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, वर्तमान और इससे जुड़े मामलों की जांच के दौरान करीब 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की गई है. इसमें 101 सोने के सिक्के, सोने की चेन, कड़े, हार, अंगूठियां, बालियां, नकदी और कार शामिल है. पुलिस उपायुक्त राजवीर सिंह के नेतृत्व में सेंट्रल जिला पुलिस की टीम ने तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान की.

एफडी की बात कर जीता बैंक अधिकारियों का भरोसा