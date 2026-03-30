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बरेली: फर्जी गेमिंग ऐप से देशभर में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

गिरोह का जाल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत करीब 15 राज्यों तक फैला है.

ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़
ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 9:02 PM IST

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बरेली: पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो फर्जी गेमिंग और बेटिंग ऐप के जरिए देशभर के लोगों को ठगी का शिकार बनाता था, मौके से पुलिसस ने इस नेटवर्क के दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना फरार है. आरोपी महिला कॉलर से कॉल कराकर ग्राहकों को आसानी से फंसा लिया करते थे.

एसपी क्राइम मनीष चन्द्र सोनकर के अनुसार, आशुतोष सिटी इलाके में आरोपी किराए के मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और लोगों को ऑनलाइन गेमिंग में निवेश करने का झांसा देते थे. आरोपी फोन के जरिए लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर ‘महादेव’ और ‘महाकाल’ जैसे फर्जी व प्रतिबंधित ऐप डाउनलोड कराते थे, इसके बाद क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करा लेते थे, पैसे आने के बाद संपर्क समाप्त कर देते थे.

पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी नवाबगंज निवासी सूर्याभान पटेल और भुता क्षेत्र निवासी विनीत को गिरफ्तार किया है, मौके से 7 मोबाइल फोन, 3 वाईफाई राउटर, 12 सिम कार्ड, 7 चेकबुक, 5 पासबुक, 13 डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था.

एसपी क्राइम मनीष चन्द्र सोनकर ने बताया कि मुख्य आरोपी शिवम कुमार वर्ष 2024 से इस नेटवर्क को चला रहा है और उसके खिलाफ NCRP पोर्टल पर 15 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. यह लोग 50 से अधिक खातों में ठगी का पैसा ट्रांसफर कर रहे थे. गिरोह का जाल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत करीब 15 राज्यों तक फैला है. पुलिस अब फरार सरगना और अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

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TWO ARRESTED IN FRAUD CASE
BAREILLY FRAUD GANG ARRESTED
CASE OF FRAUD IN BAREILLY
FRAUD VIA FAKE GAMING APPS

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