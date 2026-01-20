गांव में धर्म परिवर्तन अभियान चलाने वाले 2 'ठेकेदार' गिरफ्तार, 2 साथी अभी भी फरार
हिंदू धर्म की बुराई करने के साथ ग्रामीणों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे
फतेहपुरः खखरेरू थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान ग्राम लोहंगपुर निवासी मान चंद्र उर्फ रामसिंह (36) व सुनील कुमार (32) के रूप में हुई है. जबकि दो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. इन लोगों के खिलाफ बिहारी लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी.
ग्राम हरदासपुर गेरिया निवासी बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि कुछ दिनों से लोहंगपुर गांव में भीमपुर निवासी अनिल कुमार पासवान और गांव के सुनील कुमार, राम सिंह और संगीता सीधे-साधे और गरीब लोगों को एकत्र कर हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे. 21 दिसंबर 2025 को बलराज पासवान के घर पर अनिल कुमार पासवान अपने साथियों के साथ पहुंचा और गांव के लोगों को एकत्र कर हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. मूर्ति पूजा को पाखंड बताते हुए कहा कि हिन्दू धर्म में कुछ नहीं रखा है और ईसाई धर्म अपनाने से सभी दुख-दर्द समाप्त हो जाएंगे. इतना ही नहीं ईसाई धर्म स्वीकार करने पर मुफ्त शिक्षा, इलाज, नौकरी, बच्चों की अच्छी शादी, उपहार व नगद धनराशि देने का लालच देकर सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया.
बिहारी लाल का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया और धर्म परिवर्तन से इंकार किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की, धक्का दिया और जान से मारने की धमकी दी. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि इस संबंध में कहीं शिकायत की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. लोग आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करने की धमकी दे रहे हैं.
खखरेरू थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी. इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस टीम ने पनिहा बाबा चौराहा से राम सिंह और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है. आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. वहीं, अभी दो नामजद आरोपी फरार हैं.
