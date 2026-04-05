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बहराइच में पुलिस टीम पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, विवाद की सूचना पर जांच करने पहुंची थी टीम

बहराइच : कोतवाली पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों का पूर्व में भी अपराधिक इतिहास रहा है. रविवार को पुलिस ने दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

शनिवार को विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. इसी दौरान अराजक तत्वों ने हमला कर दिया. पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस टीम पर हमला की सूचना कोतवाल नगर को हुई, तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

शहर के नगर कोतवाली के किला इलाके में शनिवार की देर रात दो पक्षों में विवाद की सूचना मिली थी. जिसपर उप निरीक्षक विशेष सिंह अपने हमराह सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान विवाद कर रहे बरकतउल्ला व नजीर ने पुलिसकर्मियों पर डंडे से हमला कर दिया. घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए.