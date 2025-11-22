हिंडोली पुलिस पर हमले के दो आरोपी गिरफ्तार, शेष की तलाश में दबिश
पुलिस ने कहा कि हमलावर सरिया, तलवार, गंडासे और लाठियों से लैस थे. जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार किए गए.
Published : November 22, 2025 at 6:05 PM IST
बूंदी: जिले के बड़ा नयागांव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला मामले में हिंडोली पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया. अन्य आरोपियों की तलाश है. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस पर हमले के आरोपी सरदारों का टापरा, बड़ा नयागांव निवासी हरदीप सिंह और सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया.
शेष आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई है.घटना बड़ा नयागांव में 16 नवंबर की है, जब दो पक्षों में विवाद शांत कराने हिंडोली पुलिस कुंकड़ा डूंगरी माल (बड़ा नया गांव) पहुंची. एएसआई मणिराज सिंह, कांस्टेबल धर्मचंद, किशनलाल, पुलिस वाहन चालक दिनेश कुमार टीम में शामिल थे. थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर सरबजीत सिंह पक्ष और गुर्जर समाज के राकेश, शंकर, मुकेश और रोहित गुर्जर आमने-सामने थे. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, तभी माहौल अचानक हिंसा में बदल गया.
4 पुलिसकर्मी हुए घायल: थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि पुलिस पर हमला पूर्व-नियोजित था. आरोपी सरबजीत सिंह, सतपाल सिंह, हरदीप सिंह, गुरुदीप सिंह, जागीर सिंह, रणजीत कौर, इन्द्रजीत कौर, कुलवंत कौर, निर्मल सिंह, राजवीर सिंह, गुरुमुखदास, रतिसिंह, कलविंदर सिंह तथा 10-15 अन्य लोगों ने एक राय होकर पुलिस टीम पर हमला बोला. हमलावर सरिया, तलवार, गंडासे और लाठियों से लैस थे. जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार किए गए. आरोपी पुलिस टीम को कुचलने की नियत से ट्रैक्टर तक चढ़ा लाए. ट्रैक्टर ने सरकारी वाहन को जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया. इससे 4 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं थी.