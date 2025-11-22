ETV Bharat / state

हिंडोली पुलिस पर हमले के दो आरोपी गिरफ्तार, शेष की तलाश में दबिश

बूंदी: जिले के बड़ा नयागांव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला मामले में हिंडोली पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया. अन्य आरोपियों की तलाश है. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस पर हमले के आरोपी सरदारों का टापरा, बड़ा नयागांव निवासी हरदीप सिंह और सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया.

शेष आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई है.घटना बड़ा नयागांव में 16 नवंबर की है, जब दो पक्षों में विवाद शांत कराने हिंडोली पुलिस कुंकड़ा डूंगरी माल (बड़ा नया गांव) पहुंची. एएसआई मणिराज सिंह, कांस्टेबल धर्मचंद, किशनलाल, पुलिस वाहन चालक दिनेश कुमार टीम में शामिल थे. थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर सरबजीत सिंह पक्ष और गुर्जर समाज के राकेश, शंकर, मुकेश और रोहित गुर्जर आमने-सामने थे. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, तभी माहौल अचानक हिंसा में बदल गया.