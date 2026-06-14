साइबर पुलिस पर हमला करके कुख्यात अपराधी को भगाने वाले फिर रहे थे भागे-भागे, पुलिस ने ऐसे दबोचा
गिरिडीह में पुलिस टीम पर हमले करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : June 14, 2026 at 2:25 PM IST
गिरिडीह: साइबर क्राइम की दुनिया में कुख्यात अपराधी चुड़ामन मंडल को गिरफ्तार करने पहुंची साइबर थाना पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. एसपी डॉ. बिमल कुमार की सूचना पर सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के नेतृत्व वाली टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें अहिल्यापुर थाना इलाके के चिकसोरिया गांव निवासी जीतन मंडल और सूरज मंडल शामिल हैं. सूरज को देवरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि जीतन की गिरफ्तारी भरकट्ठा इलाके से हुई है.
साइबर पुलिस पर हमले के बाद दर्ज हुआ था मामला
दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने की है. बताया जा रहा है कि साइबर थाना पुलिस पर हमला की घटना के बाद अहिल्यापुर थाना कांड संख्या-21/2026 दर्ज की गई. एसपी के निर्देश पर इस कांड में शामिल लोगों की खोजबीन शुरू हुई. छानबीन में यह साफ हुआ कि हमले में शामिल साइबर अपराधी एवं असामाजिक तत्व इलाके से भाग चुके हैं. सभी पुलिस के डर से भागे-भागे फिर रहे हैं. इस बीच एसपी को सूचना मिली कि सूरज मंडल भागकर देवरी में छिपा है जबकि जीतन मंडल भरकट्ठा में पनाह लिए हुए है.
गिरफ्तारी के लिए गठित हुई टीम
ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. टीम में गांडेय इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, अहिल्यापुर थाना प्रभारी पैनुल हक खान, ताराटांड थाना प्रभारी बुद्धेश्वर उरांव, बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार, गांडेय थाना प्रभारी आनंद कुमार, अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, अवर निरीक्षक साजीद खान के साथ अनुमंडल क्यूआरटी/सैट एवं अन्य जवान को शामिल किया गया. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया.
क्या है मामला?
बता दें कि 10 जून की रात को मिली सूचना के आधार पर साइबर अपराधी चुड़ामन मंडल के ठहरने के स्थान पर ग्राम चिकसोरिया में साइबर पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी. इस दौरान साइबर अपराधियों एवं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पकड़े गए साइबर अपराधी चुड़ामन मंडल को छुड़ाकर ले गये थे एवं पुलिस बल पर धक्का-मुक्की करते हुए पथराव किया गया था, जिससे सरकारी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. इस घटना के बाद एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
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