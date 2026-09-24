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​फर्जी सॉफ्टवेयर से बिना दस्तावेज आधार में कर देते थे फेरबदल; यूपी STF और मुंबई पुलिस ने लखनऊ में 2 शातिर को किया गिरफ्तार

लखनऊ: फर्जी दस्तावेजों के सहारे राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान प्रणाली में सेंध लगाने वाले एक बेहद शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बिना किसी वैध दस्तावेज के अनधिकृत सॉफ्टवेयर के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह के दो वांछित अपराधियों को लखनऊ के दुबग्गा इलाके से गिरफ्तार किया गया है.

महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस के पायधुनी थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे ये दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में छिपकर ठिकाने बदल रहे थे. यूपी एसटीएफ की अयोध्या फील्ड यूनिट ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा.



गिरफ्तारी से बचने के लिए लखनऊ में छिपे थे आरोपी: ​मुंबई के पायधुनी थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस लगातार आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. जांच के दौरान मुंबई पुलिस को इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में छिपे हैं, जिसके बाद यूपी एसटीएफ से आधिकारिक सहयोग मांगा गया.

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में अयोध्या फील्ड यूनिट के उपनिरीक्षक सौरभ मिश्रा, हेड कॉन्स्टेबल नीरज सिंह और चंद्र प्रकाश की टीम ने मोर्चा संभाला.

मुंबई पुलिस के एपीआई किरन मांढरे, हवलदार खान और सिपाही लोके के साथ संयुक्त टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दुबग्गा क्षेत्र में दबिश देकर दोनों अभियुक्तों इम्तियाज सिद्दीकी और मो. तलहा खान को गिरफ्तार कर लिया.



​अनधिकृत सॉफ्टवेयर से करते थे छेड़छाड़: ​एसटीएफ और मुंबई पुलिस की संयुक्त पूछताछ में मुख्य आरोपी इम्तियाज सिद्दीकी ने फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क बयां किया. इम्तियाज बचपन में ही मुंबई चला गया था. शुरुआत में पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम करते हुए उसने अपना जनसेवा केंद्र खोल लिया. इसी दौरान उसकी मुलाकात रामजीत नाम के शख्स से हुई, जिसने उसे आधार संशोधन का एक अनधिकृत और अवैध सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया.