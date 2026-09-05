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अलवर: रेकी कर फ्लैट में चोरी, फोन बंद कर पुलिस को किया गुमराह, फिर भी पकड़े गए शातिर बदमाश

दोनों बदमाश कार से दिल्ली से अलवर की निजी सोसाइटी में आते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद शहर छोड़ देते थे.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 6:25 PM IST

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अलवर: शहर के सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने आवासीय फ्लैटों में रेकी कर चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी सुनसान फ्लैटों को निशाना बनाते थे और पुलिस से बचने के लिए वारदात के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे. पकड़े गए बदमाशों से चोरी का कुछ सामान भी बरामद होने की संभावना है.

स्कूल से लौटी तो टूटे मिले ताले: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में एक महिला ने मामला दर्ज कराया था. महिला दिन में स्कूल गई थी, शाम को लौटने पर फ्लैट के ताले टूटे मिले. अंदर सामान बिखरा था और अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण और कैश गायब थे. महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पीड़िता ने बताया कि बदमाश पांच जोड़ी पायल, दो जोड़ी कंगन, एक ब्रेसलेट, चांदी की अंगूठी, एक मंगलसूत्र, बिछिया, सोने के आभूषण और करीब 8 हजार रुपए कैश ले गए. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र से पकड़े गए आरोपी: एसपी ने बताया कि मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिर तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जावेद उर्फ कल्लू दादा (28) निवासी दिल्ली और दानिश (25) निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम: एसपी के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी कार से दिल्ली से अलवर की निजी सोसाइटी में आते थे. पहले बंद पड़े फ्लैटों की रेकी करते थे, फिर धारदार उपकरण से ताले तोड़कर चोरी कर फरार हो जाते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे तुरंत शहर छोड़ देते थे.

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पुलिस को गुमराह करने की कोशिश: एसपी चौधरी ने बताया कि दोनों शातिर प्रवृत्ति के हैं. वारदात के दौरान मोबाइल बंद रखते थे और वारदात के बाद पुलिस को भ्रमित करने के लिए कच्चे रास्तों से दिल्ली लौट जाते थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. आरोपी जावेद उर्फ कल्लू दादा पर पहले से ही दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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TWO THIEVES ARRESTED FROM DELHI
रेकी कर फ्लैट में चोरी
TWO ACCUSED ARRESTED FOR THEFT

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