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सूरजपुर न्यायालय परिसर से 2 आरोपी फरार, 1 को पुलिस ने दबोचा, दूसरे की तलाश जारी

सूरजपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब चोरी के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार 2 आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए पुलिस न्यायालय में पेश करने लेकर पहुंची थी. जैसे ही पुलिस वाहन न्यायालय परिसर पहुंचा और आरोपियों को नीचे उतारा जा रहा था, तभी दोनों मौके का फायदा उठाकर भाग निकले. घटना के बाद पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल जिलेभर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई.

पुलिस के मुताबिक झिलमिली थाना क्षेत्र के दोनों आरोपी चोरी के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें नियमानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाना था. न्यायालय परिसर में वाहन से उतरते ही दोनों ने पुलिस को चकमा देकर भाग निकले. पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया, लेकिन दोनों अलग-अलग दिशा में भाग निकले.

सूरजपुर न्यायालय परिसर से 2 आरोपी फरार (ETV Bharat)

फरार हुए दोनों आरोपियों में से एक को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

आला अधिकारियों को दी गई सूचना, दबिश जारी

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया और आसपास के क्षेत्रों में सघन घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कराया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही देर में एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और संभावित ठिकानों पर तलाश जारी है. घटना को लेकर पुलिस अभिरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.