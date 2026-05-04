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कानपुर में फरवरी लूट का खुलासा: 1600 करोड़ का लेनदेन करने वाले मास्टरमाइंड के दो साथी अरेस्ट

कानपुर में फरवरी लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार. ( मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस. )

कानपुर: शहर की चकेरी थाना पुलिस टीम ने 16 फरवरी को लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को जेल भेजा था. इसमें 1600 करोड़ के लेनदेन का भांडा फूट गया. उस घटना से ही पुलिस के सामने एक नाम आया था, महफूज आलम का. जिसकी तलाश पुलिस उसी समय से इसलिए कर रही थी, क्योंकि महफूज ने 68 खाते खुलवा रखे थे और उन खातों में पुलिस को 1600 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली थी. जब पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की, तो सामने आया लूट की घटना कराने वाला खुद मास्टरमाइंड महफूज आलम था. जो मौजूदा समय में कई दिनों से फरार है. कानपुर में फरवरी लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार. (मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस.) वहीं, डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता की टीम ने महफूज के करीबी दो आरोपियों- महताब और उसके लड़के मासूम को अरेस्ट करके जेल भेज दिया. डीसीपी पूर्वी ने बताया, यह मामला बहुत चौंकाने वाला है. जब पुलिस टीम ने बैंकों से संपर्क किया, तो मालूम हुआ जो खाते खुले हैं वह जिनके नाम पर हैं उन्हें तक जानकारी नहीं है. कोई खाताधारक लेबर है तो कोई पेंटर. वहीं, अधिकतर खाताधारकों के नाम से फर्मों का पंजीकरण भी हुआ. जिसमें करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शंस सामने आए. कुछ ऐसे पीड़ित थे, जो पुलिस के पास खुद अपनी हकीकत बताने पहुंचे.