कानपुर में फरवरी लूट का खुलासा: 1600 करोड़ का लेनदेन करने वाले मास्टरमाइंड के दो साथी अरेस्ट

कानपुर में फरवरी लूट का खुलासा: 1600 करोड़ का लेनदेन करने वाले मास्टरमाइंड के दो साथी अरेस्ट
मुख्य आरोपी महफूज ने 68 खाते खुलवा रखे थे और उन खातों में पुलिस को 1600 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 6:05 PM IST
कानपुर: शहर की चकेरी थाना पुलिस टीम ने 16 फरवरी को लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को जेल भेजा था. इसमें 1600 करोड़ के लेनदेन का भांडा फूट गया.
उस घटना से ही पुलिस के सामने एक नाम आया था, महफूज आलम का. जिसकी तलाश पुलिस उसी समय से इसलिए कर रही थी, क्योंकि महफूज ने 68 खाते खुलवा रखे थे और उन खातों में पुलिस को 1600 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली थी. जब पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की, तो सामने आया लूट की घटना कराने वाला खुद मास्टरमाइंड महफूज आलम था. जो मौजूदा समय में कई दिनों से फरार है.
वहीं, डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता की टीम ने महफूज के करीबी दो आरोपियों- महताब और उसके लड़के मासूम को अरेस्ट करके जेल भेज दिया.
डीसीपी पूर्वी ने बताया, यह मामला बहुत चौंकाने वाला है. जब पुलिस टीम ने बैंकों से संपर्क किया, तो मालूम हुआ जो खाते खुले हैं वह जिनके नाम पर हैं उन्हें तक जानकारी नहीं है. कोई खाताधारक लेबर है तो कोई पेंटर.
वहीं, अधिकतर खाताधारकों के नाम से फर्मों का पंजीकरण भी हुआ. जिसमें करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शंस सामने आए. कुछ ऐसे पीड़ित थे, जो पुलिस के पास खुद अपनी हकीकत बताने पहुंचे.
पुलिस टीम की पड़ताल में ये बात भी सामने आई, कि महफूज शहर के कई स्लॉटर हाउस की रकम अपने खातों में मंगाता था. इसी तरह उसने स्क्रैप बेचने के कारोबार में फर्जी जीएसटी फर्में बनाईं और फर्जी ई-वे बिल तैयार कराकर करोड़ों रुपये की ठगी कर ली. अब पुलिस को इस पूरे मामले के सरगना महफूज की तलाश है.
बैंकों को नोटिसें जारी, सही जवाब न मिलने पर होगी कार्रवाई: डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, शहनवाज नाम से फर्म और खाते में 64 करोड़ रुपये, कासिफ व उसकी बहन के खाते में 200 करोड़ रुपये, आरटी इंटरप्राइजेज के खाते में 100 करोड़ रुपये जैसे ट्रांजेक्शंस देखने को मिले. अब इतनी अधिक राशि के भुगतान और लेनदेन बैंकों ने किस आधार पर कर दिए?
इसकी जांच के लिए सभी बैंकों को नोटिसें जारी की गई हैं. ज्यादातर निजी बैंक हैं, अगर किसी बैंककर्मी की इसमें संलिप्तता मिलती है, तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे.
सत्यजीत गुप्ता, डीसीपी पूर्वी
मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मेहताब.