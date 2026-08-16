लखनऊ में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई महिला; छज्जे पर गिरी, 5 मिनट तक झुलसती रही
मोहनलालगंज में निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से मजदूर की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 5:02 PM IST
लखनऊ: शहर में रविवार सुबह करंट की चपेट में आने से दो अलग-अलग हादसे हुए हैं. जयराजपुरी कॉलोनी में मकान की दूसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने गई 35 वर्षीय महिला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई. महिला करंट का झटका लगते ही छज्जे पर गिर पड़ी और करीब 5 मिनट तक तार से चिपककर झुलसती रही. उसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. दूसरी घटना मोहनलालगंज के ज्योतिनगर में हुई. यहां निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय बिजली का झटका लगने से 22 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.
दुपट्टा खिंचा और 11 हजार वोल्ट के तार से छू गया पैर
सरोजनीनगर के जयराजपुरी कॉलोनी निवासी संदीप रावत अपनी पत्नी मीरा (35) के साथ रहते हैं और घरों में वाईफाई लगाने का काम करते हैं. रविवार सुबह करीब 9 बजे मीरा कपड़े धुलने के बाद मकान की दूसरी मंजिल की छत पर सूखने के लिए डालने गई थीं. इसी दौरान उनका दुपट्टा मकान के बिल्कुल पास से गुजर रही 11000 वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन की जद में आ गया.
जोरदार झटका लगते ही मीरा छज्जे पर गिरीं
करंट का झटका लगा तो मीरा छज्जे पर गिर पड़ीं और उनका पैर सीधे हाईवोल्टेज तार से छू गया. तार के संपर्क में आते ही मीरा के शरीर से धुआं व लपटें उठने लगीं. महिला को तड़पता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिससे कमरे में सो रहे पति संदीप की नींद खुली. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन गहरु पावर हाउस में फोन किया और बिजली सप्लाई बंद करवाई. मीरा को नीचे उतारा और 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी अत्यंत नाजुक स्थिति को देखते हुए हजरतगंज स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं. एडीसीपी दक्षिणी बसंत कुमार ने बताया कि बताया कि महिला की हालत नाजुक है. उनका इलाज चल रहा है.
मजदूर की गई जान
मोहनलालगंज के ज्योतिनगर में रविवार सुबह एक अन्य हादसे में मजदूर की जान चली गई. ज्योतिनगर निवासी मोहम्मद अरमान सुबह मजदूर मंडी से एक मजदूर को अपने निर्माणाधीन मकान पर काम के लिए लाए थे. काम करते समय मजदूर मकान में फैले बिजली के तारों के संपर्क में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया. उसे तुरंत सीएचसी मोहनलालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मोहनलालगंज प्रभारी निरीक्षक राम बाबू सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मनोज (22 वर्ष) निवासी रानीखेड़ा मजरा बैरीसालपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.
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