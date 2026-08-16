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लखनऊ में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई महिला; छज्जे पर गिरी, 5 मिनट तक झुलसती रही

लखनऊ: शहर में रविवार सुबह करंट की चपेट में आने से दो अलग-अलग हादसे हुए हैं. जयराजपुरी कॉलोनी में मकान की दूसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने गई 35 वर्षीय महिला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई. महिला करंट का झटका लगते ही छज्जे पर गिर पड़ी और करीब 5 मिनट तक तार से चिपककर झुलसती रही. उसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. दूसरी घटना ​मोहनलालगंज के ज्योतिनगर में हुई. यहां निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय बिजली का झटका लगने से 22 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.

दुपट्टा खिंचा और 11 हजार वोल्ट के तार से छू गया पैर

​सरोजनीनगर के जयराजपुरी कॉलोनी निवासी संदीप रावत अपनी पत्नी मीरा (35) के साथ रहते हैं और घरों में वाईफाई लगाने का काम करते हैं. रविवार सुबह करीब 9 बजे मीरा कपड़े धुलने के बाद मकान की दूसरी मंजिल की छत पर सूखने के लिए डालने गई थीं. इसी दौरान उनका दुपट्टा मकान के बिल्कुल पास से गुजर रही 11000 वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन की जद में आ गया.

जोरदार झटका लगते ही मीरा छज्जे पर गिरीं