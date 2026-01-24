ETV Bharat / state

लखनऊ में दो हादसे; रिटायर्ड फौजी और डिलीवरी बॉय की मौत

पहली घटना मोहनलालगंज में, दूसरी गोमतीनगर विस्तार में हुई.

लखनऊ में हुए हादसे में डिलीवरी बॉय शिवम की मौत.
लखनऊ में हुए हादसे में डिलीवरी बॉय शिवम की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:45 PM IST

​लखनऊ : राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हुए दो हादसों में रिटायर्ड सैन्य कर्मी सहित दो लोगों की जान चली गई. पहली घटना शुक्रवार देर रात की है, जिसमें 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मोहनलालगंज में डिलीवरी बॉय शिवम को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. उसने महज 10 दिन पहले जॉब शुरू की थी. वहीं, गोमतीनगर विस्तार के पास बाइक फिसलने से पूर्व सैनिक ओवैस खान की जान चली गई.

पुलिस के मुताबिक, ​मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में शिवम कुमार (20) की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. शिवम अपनी बाइक से नगराम से खजौली की ओर जा रहा था, तभी एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. चचेरे भाई गोविंद ने बताया कि शिवम ने महज 10 दिन पहले ही डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की थी. काम पर जाने के लिए उसने अपने मामा की बाइक मांग ली थी, जो हादसे का शिकार हो गई. इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है.

दूसरी घटना में ​गोमती नगर विस्तार (G20 रोड) पर बाइक फिसलने से एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई. तेलीबाग निवासी ओवैस खान (61) सेना से रिटायर्ड थे. शनिवार सुबह करीब 8 बजे अपनी बाइक से जा रहे थे. अचानक उनकी बाइक स्लिप हो गई और सिर में गंभीर चोट आने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि ओवैस खान सुबह परेड की रिहर्सल के सिलसिले में घर से निकले थे. गोमतीनगर विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

