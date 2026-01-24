ETV Bharat / state

लखनऊ में दो हादसे; रिटायर्ड फौजी और डिलीवरी बॉय की मौत

​लखनऊ : राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हुए दो हादसों में रिटायर्ड सैन्य कर्मी सहित दो लोगों की जान चली गई. पहली घटना शुक्रवार देर रात की है, जिसमें 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मोहनलालगंज में डिलीवरी बॉय शिवम को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. उसने महज 10 दिन पहले जॉब शुरू की थी. वहीं, गोमतीनगर विस्तार के पास बाइक फिसलने से पूर्व सैनिक ओवैस खान की जान चली गई.

पुलिस के मुताबिक, ​मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में शिवम कुमार (20) की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. शिवम अपनी बाइक से नगराम से खजौली की ओर जा रहा था, तभी एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. चचेरे भाई गोविंद ने बताया कि शिवम ने महज 10 दिन पहले ही डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की थी. काम पर जाने के लिए उसने अपने मामा की बाइक मांग ली थी, जो हादसे का शिकार हो गई. इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है.