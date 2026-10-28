कासगंज में 2 हादसे; आलू लदे ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, पिकअप ने मासूम को कुचल
कोतवाली और सोरों इलाके में हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:58 AM IST
कासगंज : जिले में दो अलग-अलग हादसों में बच्चे सहित दो लोगों की जान चली गई. पहला हादसा मंगलवार शाम सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बधारी वैश्य गांव के समीप हुआ. यहां परिवार के साथ ससुराल जा रहे 33 वर्षीय युवक को आलू लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो बच्चे सुरक्षित बच गए. वहीं सोरों इलाके में पिकअप की चपेट में आकर ढाई साल के बच्चे की जान चली गई.
पप्पू सिंह मूल रूप से हिमाचल नगला (थाना गंगीरी, जिला अलीगढ़) के रहने वाले थे. मंगलवार शाम पप्पू बाइक पर पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने गांव से एटा के थाना मिरहची अंतर्गत स्थित अपनी ससुराल हीरापुर जा रहे थे.
वे सदर कोतवाली क्षेत्र के बधारी वैश्य गांव के समीप पहुंचे ही थे कि अनियंत्रित आलू लदे ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पप्पू सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटों के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस द्वारा ट्रक और चालक की तलाश के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
पिकअप ने ढाई साल के मासूम को कुचला
जिले के कोतवाली सोरों क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के बच्चे को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
घटना नगला भम्मी गांव में घटी. ढाई वर्षीय गोलू घर के ठीक सामने रोजाना की तरह खेल रहा था. इसी दौरान सोरों से मिर्जापुर की तरफ जा रही एक पिकअप ने सीधे मासूम को टक्कर मार दी. बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. थानाध्यक्ष लोकेश भाटी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई जारी है.
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