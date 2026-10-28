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कासगंज में 2 हादसे; आलू लदे ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, पिकअप ने मासूम को कुचल

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : जिले में दो अलग-अलग हादसों में बच्चे सहित दो लोगों की जान चली गई. पहला हादसा मंगलवार शाम सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बधारी वैश्य गांव के समीप हुआ. यहां परिवार के साथ ससुराल जा रहे 33 वर्षीय युवक को आलू लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो बच्चे सुरक्षित बच गए. वहीं सोरों इलाके में पिकअप की चपेट में आकर ढाई साल के बच्चे की जान चली गई.

पप्पू सिंह मूल रूप से हिमाचल नगला (थाना गंगीरी, जिला अलीगढ़) के रहने वाले थे. मंगलवार शाम पप्पू बाइक पर पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने गांव से एटा के थाना मिरहची अंतर्गत स्थित अपनी ससुराल हीरापुर जा रहे थे.