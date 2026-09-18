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दुमका एसकेएमयू के पास भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी के दो सदस्यों की बिगड़ी तबीयत, मौके पर पहुंची मेडिकल टीम

आंदोलनरत एबीवीपी के सदस्य की स्वास्थ्य जांच करते चिकित्सक. ( फोटो-ईटीवी भारत )