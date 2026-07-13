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ट्विशा शर्मा केस, दूसरे पोस्टमॉर्टम पर पिता का रिएक्शन, रिपोर्ट आ गई है, हमें नहीं मिली

ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट CBI को मिली, पिता बोले- लिगेचर मैच होने की जानकारी मिली, लेकिन रिपोर्ट और वीडियोग्राफी मिलने का इंतजार

TWISHA SHARMA MURDER OR SUICIDE
ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:09 AM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है. रविवार को दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सीबीआई को बंद लिफाफे में मिलने के बाद ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है. ट्विशा के पिता का कहना है कि फंदे से जुड़े लिगेचर मार्क का मिलान होने की जानकारी मिली है. हालांकि, उन्हें, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की आधिकारिक प्रति अभी भी नहीं दी गई है.ट्विशा शर्मा के पिता का कहना है कि उन्हें लंबे समय से इस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार था और अब वे रिपोर्ट की कॉपी और पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं.

ट्विशा के परिवार को लंबे समय से था दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच का एक अहम पड़ाव सामने आने के बाद ट्विशा की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार होकर सीलबंद लिफाफे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है. रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा, '' जानकारी मिली है कि लिगेचर (फंदे) का मैच होना पाया गया है. रिपोर्ट अभी सीलबंद है और इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है. हमारा परिवार लंबे समय से दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था. उम्मीद कर रहे हैं कि पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमॉर्ट रिपोर्ट पर पिता का रिएक्शन (Etv Bharat)

रिपोर्ट मिलते ही कानूनी सलाहकारों की मदद लेगा ट्विशा का परिवार

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला शुरुआत से चर्चाओं में रहा है. पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद उठे सवालों के चलते मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी और बाद में दूसरी पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया भी कराई गई. दूसरी पीएम रिपोर्ट जांच में पाए गए स्किन टिश्यू व ट्विशा की गर्दन पर मौजूद लिगेचर (फंदे) के निशानों से मेल खाते हैं. अब इस रिपोर्ट को जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है, जिसके आधार पर CBI आगे की कार्रवाई करेगी. ट्विशा के पिता ने कहा है कि रिपोर्ट और वीडियोग्राफी मिलने के बाद परिवार अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा करेगा और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगा.

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फिलहाल जेल में हैं ट्विशा की सास और पति समर्थ (Etv Bharat)

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24 मई को हुआ था ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमॉर्टम

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर 24 मई को AIIMS दिल्ली के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया था. इसके बाद बोर्ड ने लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच सहित सभी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे कर अपनी 11 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट 10 जुलाई को सीलबंद लिफाफे में CBI को सौंप दी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई है. वहीं, ट्विशा के पिता का कहना है कि सभी दस्तावेज मिलने के बाद परिवार आगे की कानूनी रणनीति तय कर ट्विशा को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा.

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