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ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं? अब हाई कोर्ट में गुहार लगाएगा पीड़ित परिवार

ट्विशा शर्मा के पीड़ित परिजन आहत. ट्विशा को इंसाफ दिलाने लंबी लड़ाई को तैयार. पीड़ित भाई आशीष शर्मा से संवाददाता आबिद मुमताज की खास बातचीत.

Twisha family Petition High Court
ट्विशा शर्मा के भाई आशीष शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार गर्म है. ट्विशा के परिजन नोएडा से आकर भोपाल में बीते 8 दिन से डेरा डाले हुए हैं. अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित परिजन जगह-जगह भटक रहे हैं. परिजनों की मांग है कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए.

ट्विशा शर्मा के परिजन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं. पीड़ित परिवार ने ट्विशा की आरोपी सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने, दोबारा पोस्टमार्टम कराने और वायरल ऑडियो जांच की मांग उठाई है. ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने ईटीवी भारत को खास बात करते हुए पुलिस और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किये हैं.

हाई कोर्ट में गुहार लगाएगा ट्विशा का परिवार (ETV BHARAT)

जांच में कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया

ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने कहा "हम बहुत पॉवरफुल लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमें हर हालत में इंसाफ चाहिए. ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग हाई कोर्ट में की जाएगी. इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं, जिनकी ठीक से जांच नहीं हुई. जांच में कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है. ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराना जरूरी है. यहां नहीं हो सकता तो एम्स दिल्ली में कराया जाए."

ट्विशा की मौत से जुड़े कई सवालों पर पर्दा

पीड़ित भाई आशीष शर्मा का कहना है "मौत से जुड़े कई सवाल अब भी साफ नहीं हुए हैं और निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम जरूरी है. गिरिबाला सिंह ने किन-किन लोगों से बातचीत की, इसकी भी जांच होनी चाहिए. परिवार ने 40 से ज्यादा मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं. ये वही नंबर हैं जो अग्रिम जमानत के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से कोर्ट में दिए गए थे." पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने इन नंबरों की गंभीरता से जांच नहीं की, जिसके बाद परिवार ने खुद अपने स्तर पर जानकारी जुटाई.

वायरल ऑडियो की जांच की मांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो की जांच की मांग भी परिवार की ओर से की गई है. उनका कहना है कि ऑडियो में जिस तरह की बातचीत सुनाई दे रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्विशा किस तरह की प्रताड़ना से गुजर रही होगी. भाई आशीष शर्मा का कहना है "पुलिस समर्थ को क्यों नहीं पकड़ पाई और वह हाई कोर्ट चला गया. हमें आश्वासन नहीं कार्रवाई चाहिए तुरंत सीबीआई की जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है लेकिन आदेश नहीं दिए."

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