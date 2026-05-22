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ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह ने कहा- मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, झूठ बोल रही पुलिस

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार नोटिस भेजने की बात पूरी तरह गलत है.

GIRIBALA SINGH POLICE NOTICE
गिरिबाला सिंह ने कहा पुलिस की 3 बार नोटिस देने की बात गलत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:29 PM IST

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भोपाल: राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई है. शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में गिरिबाला सिंह ने पुलिस की कार्रवाई, नोटिस और वायरल ऑडियो-वीडियो को लेकर कई दावे किए.

गिरिबाला सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार नोटिस भेजने की बात गलत है. उनके मुताबिक उन्हें पहला नोटिस गुरुवार को व्हाट्सएप के जरिए मिला. इधर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि जांच के दौरान रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को पुलिस की ओर से 3 नोटिस जारी किए गए लेकिन वे जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं.

'पुलिस की 3 बार नोटिस देने की बात गलत'

ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में पूर्व जज गिरीबाला सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है. वहीं उन्होंने पुलिस के 3 बार नोटिस देने के सवाल पर कहा कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है, बस एक नोटिस व्हाट्सएप पर जरूर आया था. पुलिस झूठ बोल रही है और वह अपने वकील के साथ जाकर थाने में बयान दर्ज करवाएंगी और जांच में सहयोग करेंगी."

पुलिस द्वारा लगातार नोटिस भेजने की बात पूरी तरह गलत (ETV Bharat)

'सांत्वना देने के लिए आए फोन कॉल्स'

मीडिया ने प्रभावशाली लोगों के 46 फोन कॉल्स को लेकर सवाल किया तो जज गिरीवाला सिंह ने सफाई देते हुए कहा, "किसी दुखद घटना के बाद लोगों के फोन आना सामान्य बात है. मेरे जानने वाले और सर्किल के लोग फोन कर रहे थे. ये सभी लोग सांत्वना देने के लिए कॉल कर रहे थे. इसके अलावा और क्या हो सकता है."

TWISHA SHARMA DEATH CASE
पुलिस की 3 बार नोटिस देने की बात गलत (ETV Bharat)

'सीसीटीवी अपडेट नहीं थे'

घर के सीसीटीवी सिस्टम अपडेट नहीं होने को लेकर गिरिबाला सिंह ने कहा कि आमतौर पर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि ऐसी कोई घटना होने वाली है. सीसीटीवी पहले से ही अपडेट नहीं थे. सीसीटीवी हमने एग्जिट और एंट्रेस प्वाइंट पर लगवाए हैं.

'समर्थ अपने फैसले लेने में खुद सक्षम'

समर्थ सिंह के फरार होने के सवाल पर गिरिबाला सिंह ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है.

RETIRED JUDGE GIRIBALA SINGH
रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह (ETV Bharat)

'एडिटेड हैं ऑडियो-वीडियो'

मामले में सामने आए हर्षित से जुड़े ऑडियो और वीडियो पर भी गिरिवाला सिंह ने सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि वायरल ऑडियो-वीडियो एडिटेड हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

'जांच में सहयोग नहीं कर रहीं गिरिबाला सिंह'

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "जांच के दौरान रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को पुलिस की ओर से 3 नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई सहयोग नहीं मिला है." कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि "जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है, जो भी एविडेंस हमें मिल रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं."

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