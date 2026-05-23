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ट्विशा शर्मा के परिवार ने जारी की मार्मिक अपील, लिखा-हमें बदला नहीं, सिर्फ निष्पक्ष न्याय चाहिए

ट्विशा शर्मा के परिवार ने लोगों से की भावुक अपील, पूर्व सैनिक, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों से एक साथ आने की गुहार.

Twisha Sharma Death Case
ट्विशा शर्मा के परिवार ने लोगों से की भावुक अपील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 10:47 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले को 10 दिन बीत जाने के बाद उनके परिवार ने एक बयान जारी किया है. ट्विशा के परिवार ने लोगों से आह्वान करते हुए कई सवाल खड़े किये हैं. लिखित बयान में परिवार ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच के लिए है.

लोगों से की भावुक अपील

इस लिखित बयान में कहा गया है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने सभी लोग संवैधानिक तरीके से न्याय और सत्य के समर्थन में एकजुट हो सकते हैं, चाहे पूर्व सैनिक हों, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक हों. इस एकजुटता को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए. यह मामला किसी संस्था की साख का नहीं, बल्कि एक युवा विवाहित महिला की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच का है.

Twisha Sharma family statement
ट्विशा शर्मा के परिवार ने जारी की भावुक प्रेस नोट (ETV Bharat)

न्यायिक प्रक्रिया की प्रशांसा

प्रेस नोट में आगे कहा गया है कि ट्विशा की मौत को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी परिवार न्यायपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है. परिवार ने आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, हाईकोर्ट द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से सेकंड पोस्टमार्टम कराने के निर्देश और सीबीआई जांच की अनुशंसा को न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास मजबूत करने वाला कदम बताया.

Twisha Sharma family statement
ट्विशा शर्मा के परिवार की न्यायिक गुहार (ETV Bharat)

न्यायिक मांग को संस्था की प्रतिष्ठा से जोड़ना गलत

ट्विशा के परिवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "सीएम मोहन यादव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की. साथ ही न्यायपालिका, पुलिस और संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताया. प्रेस नोट में परिवार ने स्पष्ट किया कि सेकंड पोस्टमार्टम या स्वतंत्र जांच की मांग को मध्य प्रदेश के डॉक्टरों या किसी संस्था की प्रतिष्ठा से जोड़ना गलत है.

Twisha Sharma Death Case
ट्विशा शर्मा के परिवार ने जारी की मार्मिक अपील (ETV Bharat)

संदिग्ध मौत की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग

परिवार ने बताया कि असली मुद्दा एक युवा महिला की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच है. परिवार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह के कथित बयानों पर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि मीडिया में प्रकाशित बयान सही हैं, तो वे उनसे विनम्र असहमति रखते हैं. न्यायालय परिसर में मौजूद पूर्व सैनिकों और समर्थकों की उपस्थिति को गलत संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए.

प्रेस नोट में कहा गया कि पूर्व सैनिक और समर्थक सिर्फ नैतिक और मानवीय आधार पर परिवार के साथ खड़े हैं. उनका समर्थन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक है. परिवार ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया दोषी ठहराना नहीं है. वे केवल चाहते हैं कि सभी साक्ष्य सुरक्षित रहें, हर तथ्य की जांच हो और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार पारदर्शी तरीके से चले.

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