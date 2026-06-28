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ट्विशा शर्मा मौत मामले की आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर चोरी ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का घर एक बार फिर सुर्खियों में है. शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान इलाके में गश्त कर रही पुलिस की चार्ली वाहन की टीम को संदिग्ध गतिविधि दिखाई पड़ी. पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो वे चोरी का सामान मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. अब पुलिस सीसीटीवी फोटोज़ की जाँच मे जुट गई है. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस भोपाल के कटारा हिल्स थाना इलाके के बाग मुगलिया मे रहने वाली रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर शनिवार की चोरों ने धावा बोल दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे घर की बारीकी से जांच की. पुलिस ने घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके. घर से क्या सामान चोरी हुआ, पुलिस कर रही जांच