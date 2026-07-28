ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला और समर्थ सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ी
ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि मामले की जांच अंतिम चरण में है. शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 5:53 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 5:58 PM IST
भोपाल: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व न्यायधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को अभी जेल मे ही रहना होगा. मंगलवार को विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एजेंसी को भी फाइनल रिपोर्ट 11 अगस्त तक पेश करने का निर्देश जारी किया है.
ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल मे बंद सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की मंगलवार को विशेष अदालत में वीसी के माध्यम से पेशी हुई. विशेष अदालत ने CBI को मामले की फाइनल रिपोर्ट (चार्जशीट) पेश करने के लिए 11 अगस्त तक का समय दिया है.
सीबीआई ने कहा, मामले की जांच अंतिम चरण में है, अतिरिक्त समय की जरूरत
अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया "सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि मामले की जांच अंतिम चरण में है और शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
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बता दें कि 20 जुलाई को गिरिबाला सिंह ने रेगुलर बेल के लिए कोर्ट मे आवेदन दिया था. 26 जुलाई को कोर्ट ने रेगुलर बेल रिजेक्ट कर दी थी. गिरिबाला सिंह की और से दलील दी गई थी कि उनकी 100 साल की बुजुर्ग माँ की देखभाल करने के लिए उन्हें बेल दी जाए. कोर्ट ने उनकी इन दलीलो को सिरे से खारिज कर दिया था. सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि गिरिबाला सिंह को जमानत मिलती है तो साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं.
ट्विशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत
गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा की 12 मई को सुसराल मे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. ट्विशा के परिजनों ने उनकी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सींह पर हत्या के आरोप लगाए थे. मौत के चार दिन बाद गिरिबाला और समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का मामला कटारा हिल्स थाने मे दर्ज हुआ था.
मामले में एसआईटी की जाँच पर भी सवाल उठाये गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई थी. जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए, जिनमें फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी शामिल हैं. इन्हीं तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है.