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ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई 17 अगस्त को पेश करेगी चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ की ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ी

ट्विशा शर्मा केस, सीबीआई 17 अगस्त को पेश करेगी चार्जशीट ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की ज्यूडिशियल रिमांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों आरोपियों की ज्यूडिशियल रिमांड को 17 अगस्त तक बढ़ गई है. सीबीआई अब इस मामले में 17 अगस्त को फाइनल चार्जशीट दाखिल करेगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन की तय समय-सीमा 19 अगस्त को पूरी हो रही है. सीबीआई को इससे पहले यानी 17 अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट पेश करना होगा. चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी मंगलवार को सीबीआई कोर्ट मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई. सीबीआई की जांच अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है. 19 अगस्त की समय-सीमा से पहले जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना सीबीआई के लिए अहम होगा. इसी वजह से 17 अगस्त की तारीख इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. लीगल एड वकीलों ने पैरवी से खींचे हाथ