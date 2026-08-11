ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई 17 अगस्त को पेश करेगी चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ की ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ी

ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई 17 अगस्त को पेश करेगी चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ की ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ी
ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन की समयसीमा 19 अगस्त को हो रही पूरी. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:41 PM IST
भोपाल: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की ज्यूडिशियल रिमांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों आरोपियों की ज्यूडिशियल रिमांड को 17 अगस्त तक बढ़ गई है. सीबीआई अब इस मामले में 17 अगस्त को फाइनल चार्जशीट दाखिल करेगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन की तय समय-सीमा 19 अगस्त को पूरी हो रही है. सीबीआई को इससे पहले यानी 17 अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट पेश करना होगा.
चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी
मंगलवार को सीबीआई कोर्ट मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई. सीबीआई की जांच अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है. 19 अगस्त की समय-सीमा से पहले जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना सीबीआई के लिए अहम होगा. इसी वजह से 17 अगस्त की तारीख इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
लीगल एड वकीलों ने पैरवी से खींचे हाथ
वहीं आज की सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है. पीड़ित पक्ष की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया कि 17 अगस्त तक कोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी है. 17 अगस्त को ही सीबीआई दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करेगी. अंकुर पांडे ने बताया कि विशेष कोर्ट मे गिरिबाला सिंह की ओर से पैरवी कर रहे लीगल एड वकील सुनवाई में शामिल नहीं हुए. लीगल एड वकीलों ने अब इस मामले में पैरवी से अपने हाथ खींच लिए हैं. ऐसे में अब दोनों आरोपियों की पैरवी प्राइवेट वकील करेंगे.
वहीं ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा "अब तो चालान पेश करने का समय आ गया है. सीबीआई 17 को चार्जशीट पेश करेगी. समर्थ का 19 अगस्त को और गिरिबाला सिंह की 26 अगस्त को 90 दिन की समयसीमा पूरी हो रही है."
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अब सभी की नजरें मामले की अगली कार्रवाई और सीबीआई की चार्जशीट पर टिकी हैं. वहीं कल 12 अगस्त को हाई कोर्ट मे गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्ज़ी पर भी सुनवाई होगी. अब देखना होगा कि हाईकोर्ट से गिरिबाला सिंह को राहत मिलती है या नहीं.