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ट्विशा शर्मा का दोबारा पीएम होगा या नहीं! भोपाल कोर्ट में सुनवाई आज, मांगी पुलिस डायरी

परिवार के परिवार का आरोप वकील पांडे ने कहा कि, ''परिवार ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में दूसरी पोस्टमॉर्टम जांच की मांग की है. ट्विशा के माता-पिता को डर था कि क्योंकि उसकी सास और रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह की बहन भोपाल में सर्जन हैं, इसलिए अगर दूसरी ऑटोप्सी शहर के किसी हॉस्पिटल में हुई तो वह उसे प्रभावित कर सकती हैं.'' पांडे ने दावा किया कि, ''जब ट्विशा का पहला पोस्टमॉर्टम हुआ, तो सर्जन को भोपाल के AIIMS के पास देखा गया था.'' परिवार ने दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात कही है.

भोपाल: राजधानी भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में उसके परिवार की ओर से दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. भोपाल कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर पुलिस डायरी तलब की थी. कोर्ट ने इस याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की है. आज पोस्टमार्टम पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है. मृतका के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि, ''अपनी अर्जी में ट्विशा के परिवार ने जांच में कमियां बताईं और कहा कि FIR उसके मृत पाए जाने के तीन दिन बाद दर्ज की गई थी.'' ट्विशा का परिवार दूसरे पोस्ट-मॉर्टम की मांग कर रहा है, उनका दावा है कि उनकी बेटी के शरीर पर चोटें थीं जो शुरुआती रिपोर्ट में नहीं थीं.

ट्विशा को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक

राजधानी भोपाल में पूर्व न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की बहू और क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह की पत्नी ट्विशा शर्मा की मौत के बाद न्याय दिलाने की मांग अब तेज होती जा रही है. बुधवार को बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने शहर में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पूर्व सैनिकों ने शौर्य स्मारक पहुंचकर ट्विशा को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान पूर्व सैनिकों ने मामले में जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. इधर पुलिस ने पुलिस ने फरार पति समर्थ की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.

पूर्व सैनिकों ने बाइक रैली निकाल सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

बाइक रैली निकाल सौंपा ज्ञापन

पूर्व सैनिकों ने शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा. मौत के मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की गई. पूर्व सैनिकों का कहना है कि, 'ट्विशा मामले में अभी तक आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि घटना को कई दिन बीत चुके हैं. पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह की तलाश तेज करते हुए उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. इसके बावजूद अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है.

पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि, मामले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की गंभीरता से जांच नहीं की गई है. उन्होंने ट्विशा के शव का दूसरे मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग दोहराई है. परिवार का कहना है कि इससे मौत की परिस्थितियों को लेकर कई सवालों के जवाब सामने आ सकेंगे. पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और परिवार की मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा.