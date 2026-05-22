ट्विशा की मौत के दस दिन.. दस सवाल, अंतिम संस्कार को लेकर पिता ने कही ये बड़ी बात
ट्विशा के पिता ने पत्र जारी कर भावुक अपील करते हुए कहा है एक बेटी अपनी अंतिम विदाई की प्रतीक्षा में है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 11:00 AM IST
भोपाल: ट्विशा शर्मा की मौत को आज दस दिन बीत चुके हैं. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने एक पत्र जारी किया है. पत्र में बेटी की मौत के दस दिन बाद भी नहीं मिल पाए इंसाफ की पीड़ा है. नवनिधि शर्मा ने अपनी बेटी की मौत से जुड़े इस पूरे मामले में कई खुलासे करते हुए लापरवाही पर सवाल भी उठाए हैं. खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की फोरेसिक जांच की मांग की है.
पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार को लेकर कही ये बड़ी बात
ट्विशा के पिता ने एक पत्र जारी कर बेहद भावुक अपील की है. इसमें उन्होंने कहा है कि एक बेटी अपनी अंतिम विदाई की प्रतीक्षा में है. मौत के दस दिन बाद भी ट्विशा का परिवार उत्तर मांग रहा है. परिवार की ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि दस दिन से बेटी का शव अंतिम संसकार की प्रतीक्षा कर रहा है. दुर्भाग्य से न्याय की तलाश में बेटी की अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है.
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ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के सवाल और दस जरूरी मांगें-
- घटना के तुरंत बाद गिरीबाला सिंह ने किन लोगों से संपर्क स्थापित किया, इसकी कोई जानकारी हमें प्रारंभिक स्तर पर नही थी. इन तथ्यों ने परिवार के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए.
- आरोपी ने कथित रूप से जिन प्रभावशाली लोगों से बात की उसकी विषय वस्तु क्या थी, इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. इसकी अलग से जांच एसआईटी से होनी चाहिए.
- सीसीटीवी रखरखाव और तकनीकी सेवा से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका संवेदना व्यक्त करने में कैसे उत्पन्न हुई, ये कोई आरोप नहीं, एक स्वाभाविक प्रश्न है.
- जांच से जुड़े सभी गवाहों, तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल रिकार्ड, सीसीटीवी सामग्री व अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जाएं.
- घटना के तुरंत बाद कई प्रभावशाली लोगों से त्वरित कथित संपर्क स्थापित किए जाते रहे, ट्विशा शर्मा के माता पिता से तुरंत संपर्क क्यों नही किया गया.
- एसआईटी ये जांच करे कि घटना के पश्चात घंटों में घटित घटनाओं का प्रथामिक पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संरक्षण, फोरेंसिक प्रक्रिया अथवा परिवार द्वारा स्वतंत्र दूसरी पोस्टमार्टम की मांग पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा या नहीं.
- एक गंभीर अपराध मामले में आरोपों का सामना कर रहा व्यक्ति इस पूरे प्रकरण पर सार्वजनिक मंचों से टिप्पणी कैसे कर सकता है.
- ट्विशा जीवित नहीं है. वह स्वयं अपना पक्ष नहीं रख सकती... किसी आरोप का उत्तर नहीं दे सकती. अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकती. परिवार अपील करता है कि किसी भी टिप्पणी से बचें जो मृतक की गरिमा को आहत करती है.
- एसआईटी से अनुरोध है कि घटना के बाद अवधि में सभी कॉल डिटेल रिकार्ड, डिजिटल संचार, व्हाट्सअप रिकार्ड, सीसीटीवी लॉग, रखरखाव रिकार्ड इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा अन्य सामग्री का परीक्षण किया जाए.
- पूरे मामले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पेशेवर पारदर्शी जांच की जाए.