ETV Bharat / state

ट्विशा केस के आरोपी समर्थ से कड़ी पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और बैंक डीटेल्स लगे पुलिस के हाथ

ट्विशा मामले में आरोपी समर्थ से कड़ी पूछताछ जारी ( Etv Bharat )

ट्विशा शर्मा की मौत हत्या है या आत्महत्या ये यह गुथी अब तक सुलझी नहीं है. वहीं, हर रोज इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. रविवार को लगभग 13 दिनों बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, जिसके बाद से ट्विशा के परिवार की निगाहें न्याय व्यवस्था पर टिक गई हैं. ट्विशा का पति समर्थ सिंह अभी पुलिस रिमांड पर है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि पूछताछ उन सभी बिंदुओं पर की जा रही है, जो इस मामले की कड़ियों को जोड़ते हैं.

भोपाल : मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. ट्विशा के अंतिम संस्कार के बाद से ही आरोपी पति समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है. ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपी समर्थ सिंह की ओर से दिए जा रहे हर बयान का क्रॉस वैरिफिकेशन भी किया जा रहा है, जिससे जांच में किसी तरह की चूक न हो..

जानकारी देते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर (Etv Bharat)

तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही पुलिस, पूर्व जज से भी हुई पूछताछ

पुलिस कमिश्नर ने कहा, '' किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी खुद को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए पुलिस केवल बयान के आधार पर नहीं चल रही, बल्कि हर तथ्य की अलग-अलग स्तर पर पुष्टि की जा रही है. पुलिस टीम तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी खंगाल रही है. कमिश्नर ने बताया कि मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की गई है. पुलिस की जांच टीम उनके घर पहुंची थी, जहां उनसे मामले से जुड़े कई पहलुओं पर जानकारी ली गई. हालांकि, पुलिस ने पूछताछ के बिंदुओं का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने में जुटी हैं.

इसी जगह मृत मिली थीं ट्विशा (Etv Bharat)

समर्थ की बैंक और कॉल डीटेल्स पर पुलिस की नजर

वहीं, आरोपी समर्थ सिंह की बैंक डिटेल और कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान वह किन-किन स्थानों पर रुका और किन लोगों ने उसकी मदद की. पुलिस उन लोगों की पहचान करने में भी जुटी है, जिन्होंने फरारी के दौरान उसे सहयोग दिया. मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंकाओं पर पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा, '' अब तक की जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ सामने नहीं आई है. सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की तकनीकी जांच कराई जा रही है.''

समर्थ की बैंक और कॉल डीटेल्स पर पुलिस की नजर (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी पुलिस कमिश्नर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, '' जैसे ही शासन स्तर से सीबीआई को जांच सौंपने के निर्देश प्राप्त होंगे, तत्काल केस डायरी और संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे.''