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बिहार में बन रहा मलेशिया जैसा ट्विन टावर, दुर्गा पूजा में बनेगा आकर्षण का केंद्र

मुंगेर में बन रहा 250 फीट का ट्विन टावर ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में इस बार दुर्गापूजा के अवसर पर भव्यता और आकर्षण का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. गंगा तट के किनारे स्थित बड़ी दुर्गा महारानी, कल्याणपुर के पूजा परिसर में इस वर्ष मलेशिया के प्रसिद्ध ट्विन टावर और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तर्ज पर विशाल दुर्गापूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. इस पूजा आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

करहरिया पश्चिम पंचायत के उपमुखिया विवेक कुमार दुबे ने बताया कि पंडाल का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है और पांच पूजा तक इसे पूर्णरूपेण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद सजावट, विद्युत व्यवस्था, लेजर लाइट शो, श्रद्धालुओं के प्रवेश-निकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. विशाल पंडाल पर आकर्षक लेजर लाइट शो भी कराया जाएगा, जिससे रात के समय पूरा पूजा परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा.

"पंडाल निर्माण के लिए दूसरे राज्यों से विशेष रूप से बंगाल और झारखंड के कलाकारों और कारीगरों की टीम को बुलाया गया है. कलाकार दिन-रात मेहनत कर इन विशाल संरचनाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं. इतनी अधिक ऊंचाई वाले पंडाल के निर्माण को लेकर सुरक्षा और मजबूती का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है." -डॉ. नीतीश चंद्र दुबे, संयोजक

डॉ. नीतीश चंद्र दुबे ने बताया कि इससे पहले भी बड़ी दुर्गा महारानी, कल्याणपुर दुर्गापूजा के अवसर पर बुर्ज खलीफा की तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा चुका है. इससे पहले बैंकॉक के प्रसिद्ध अरुण मंदिर की प्रतिकृति भी तैयार की गई थी. उन्होंने कहा कि दुनिया घूमने के दौरान जो स्थान मन को प्रभावित करता है, प्रयास रहता है कि उसी की तर्ज पर कल्याणपुर में दुर्गापूजा के दौरान पंडाल का निर्माण कराया जाए. इन पंडालों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे.

पूरे पूजा आयोजन की व्यवस्था के संयोजक और बर्नेट होमेओपेथी के निदेशक डॉ. नीतीश चंद्र दुबे ने बताया कि विदेश यात्राओं के दौरान जो स्थान उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें वे पंडाल का रूप देते हैं. बीते दिनों ब्रिटिश पार्लियामेंट में वर्ल्ड होम्योपैथी समिट का आयोजन हुआ था. इसी दौरान उनके मन में ब्रिटिश पार्लियामेंट और मलेशिया के ट्विन टावर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों को पंडाल का रूप देने का विचार आया. इसके बाद इस कल्पना को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया गया.

पंडाल निर्माण का जायजा लेने पहुंचे डॉ. नीतीश चंद्र दुबे (ETV Bharat)

"इतनी बड़ी संरचना को तैयार करना आसान काम नहीं है. अनुभव, मेहनत और आपसी तालमेल से हम इसे समय पर तैयार करने में जुटे हैं ताकि श्रद्धालु इसकी भव्यता देख सकें. इस समय भारी दबाव और जिम्मेदारी के बीच दिन-रात काम में जुटे हैं." -सलाबुद्दीन अंसारी, मुख्य कारीगर

झारखंड के गिरिडीह जिला निवासी मुख्य कारीगर सलाबुद्दीन अंसारी ने बताया कि, कल्याणपुर की बड़ी दुर्गा महारानी के दरबार में मलेशिया के प्रसिद्ध ट्विन टावर की तर्ज पर भव्य पंडाल तैयार करना हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. इस विशाल संरचना को आकर्षक और वास्तविक इमारत जैसा स्वरूप देने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है.

इस बार कल्याणपुर की दुर्गापूजा में केवल ट्विन टावर ही आकर्षण का केंद्र नहीं होगा. पूजा परिसर में ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रतिकृति भी तैयार की जा रही है. ब्रिटिश पार्लियामेंट के पंडाल के ऊपर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इस तरह एक ही पूजा परिसर में मलेशिया के ट्विन टावर, ब्रिटिश पार्लियामेंट और भगवान शिव की प्रतिमा का अद्भुत संयोजन श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा. इससे लोगों की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है.

पंडाल निर्माण का जायजा लेने पहुंचे डॉ. नीतीश चंद्र दुबे (ETV Bharat)

मलेशिया के ट्विन टावर की तर्ज पर निर्माणाधीन मुख्य पंडाल की ऊंचाई 250 फीट से भी अधिक बताई जा रही है. आयोजकों का दावा है कि यह बिहार के सबसे ऊंचे और भव्य दुर्गापूजा पंडालों में शामिल होगा. पूजा परिसर के समीप बांस और अन्य सामग्री से ट्विन टावर तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट की भव्य प्रतिकृतियां तैयार की जा रही हैं. जैसे-जैसे पंडाल का ढांचा ऊंचा उठ रहा है, वैसे-वैसे लोगों की भीड़ भी इसे देखने के लिए बढ़ती जा रही है.

दिग्गज कलाकारों का लगेगा जमावड़ा

कल्याणपुर की दुर्गापूजा में 18 से 20 अक्टूबर तक बड़े कलाकारों का जमावड़ा लगेगा. 18 अक्टूबर की संध्या भोजपुरी सिनेमा जगत के चर्चित गायक एवं अभिनेता पवन सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे. 19 अक्टूबर को भरत शर्मा व्यास द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी. इसी रात बॉलीवुड के मशहूर गायक इरफान की भी प्रस्तुति आयोजित की जाएगी. इसके बाद 20 अक्टूबर को मशहूर गायिका कल्पना पटवारी, गायक शब्बीर कुमार और गायिका शिफा रूबी के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

रवि किशन के आने की संभावना

डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे ने बताया कि इस बार कल्याणपुर में आयोजित दुर्गापूजा कार्यक्रम में सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता रवि किशन के पहुँचने की भी संभावना है. उनके आगमन को लेकर भी पूजा समिति और स्थानीय लोगों में उत्साह है. हालांकि कार्यक्रमों और अतिथियों से संबंधित अंतिम समय की प्रशासनिक एवं आयोजन संबंधी व्यवस्था के अनुसार बदलाव संभव हो सकता है. पूर्व में यहाँ हिमेश रेशमिया, शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति समेत इंडियन आइडल विजेता शैवाल प्रस्तुति दे चुके हैं.

4000 एआई कैमरों से निगरानी

दुर्गापूजा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. पूरे पूजा क्षेत्र में करीब 4000 एआई कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों के माध्यम से पूरे पूजा परिसर और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने की व्यवस्था की जाएगी. भीड़ में संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा पूजा समिति से जुड़े युवा वॉलिंटियर भीड़ नियंत्रण में सक्रिय रहेंगे.

लाखों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था

गंगा तट के किनारे स्थित कल्याणपुर की श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी का स्थान आसपास के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी दुर्गा महारानी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और श्रद्धालु दूर-दराज से यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी होती है. इसी आस्था के कारण प्रत्येक वर्ष पूजा के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

पंडाल निर्माण का जायजा लेने पहुंचे डॉ. नीतीश चंद्र दुबे (ETV Bharat)

प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तैयार

मुंगेर विधायक कुमार प्रणय ने कहा कि इस बार दुर्गापूजा के दौरान कल्याणपुर स्थित श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर परिसर में भव्य पंडाल के साथ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इतने बड़े आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियों पर प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

विधायक की शांतिपूर्ण पर्व की अपील

विधायक कुमार प्रणय ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचें. उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए सभी लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा-अर्चना करें. जिला प्रशासन और स्थानीय आयोजन समिति के सहयोग से इस बार का दुर्गापूजा आयोजन यादगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की.

क्षेत्र की बड़ी सांस्कृतिक पहचान

उपमुखिया विवेक कुमार दुबे ने कहा कि कल्याणपुर की दुर्गापूजा केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा आयोजन है. हर वर्ष यहां कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है. इस बार मलेशिया के ट्विन टावर और ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रतिकृति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे. प्रशासन और पूजा समिति के सहयोग से शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से पूजा संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा.

जिला परिषद सदस्य ने की सराहना

जिला परिषद सदस्य दुर्गेश सिंह ने कहा कि इस बार मलेशिया के ट्विन टावर की तर्ज पर 250 फीट से अधिक ऊंचे पंडाल का निर्माण और ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रतिकृति तैयार किए जाने से आयोजन का आकर्षण और बढ़ गया है. उन्होंने पूजा समिति और स्थानीय युवाओं द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना की. दुर्गेश सिंह ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे दुर्गापूजा के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखें और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का सहयोग करें.

ग्रामीण सुदामा चौधरी की उम्मीदें

ग्रामीण सुदामा चौधरी ने कहा कि कल्याणपुर की दुर्गापूजा अब केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रही है. पूजा के दौरान दूर-दराज के इलाकों से भी लोग यहां पहुंचते हैं. इस बार बड़े कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य पंडाल के कारण और अधिक लोगों के आने की उम्मीद है. पूजा समिति, कारीगरों और स्थानीय युवाओं की मेहनत साफ दिखाई दे रही है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि पंडाल तैयार होने के बाद कल्याणपुर की दुर्गापूजा और भी आकर्षक रूप में सामने आएगी.

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