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झरिया के पंचदेव प्राचीन मंदिर की अनोखी आस्था, जुड़वा शिवलिंगों की होती है पूजा

एक ऐसा मंदिर, जहां पहुंचते ही सबसे पहले श्रद्धालुओं की नजर भगवान शिव के उन दो शिवलिंगों पर जाती है, जो एक साथ स्थापित हैं. आमतौर पर शिवालयों में एक शिवलिंग की पूजा-अर्चना होती है, लेकिन पंचदेव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित ये जुड़वा शिवलिंग है. दोनों शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं और श्रद्धालु दोनों की पूजा करते हैं. जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना हो या फिर भगवान शिव का ध्यान, भक्त दोनों शिवलिंगों के सामने पूरी श्रद्धा के साथ माथा टेकते हैं.

झरिया और आसपास के इलाकों में हो रहे विस्थापन के बीच अब स्थानीय लोगों को इस प्राचीन मंदिर और झरिया बाजार के भविष्य की चिंता भी सताने लगी है कि कहीं मंदिर और बाजार को विस्थापित ना कर दिया जाए.

करीब डेढ़ सौ साल से भी अधिक पुराना बताया जाने वाला यह मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि झरिया की पुरानी पहचान और विरासत का भी हिस्सा है. मंदिर में जुड़वा शिवलिंग के अलावा दो अन्य शिवलिंग भी स्थापित हैं. साथ ही भगवान जगन्नाथ, श्रीराम परिवार, हनुमान जी और मां दुर्गा की भी प्रतिमाएं मंदिर परिसर में विराजमान हैं.

धनबादः आमतौर पर आपने लगभग हर शिवालय में एक शिवलिंग स्थापित देखा होगा, लेकिन धनबाद के झरिया बाजार में एक ऐसा मंदिर है, जहां भगवान शिव के एक नहीं बल्कि जुड़वा शिवलिंग विराजमान हैं. इन दोनों शिवलिंगों के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक पंचदेव मंदिर करीब डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. हालांकि मंदिर की स्थापना का सटीक इतिहास और जुड़वा शिवलिंगों के यहां स्थापित होने की पूरी जानकारी आज भी स्पष्ट नहीं है. यानी मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी इससे जुड़ी लोगों की आस्था भी है. पीढ़ियां बदलीं, झरिया का स्वरूप बदला, बाजार का विस्तार हुआ, लेकिन पंचदेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की परंपरा लगातार जारी है.

मंदिर के पुजारी मनोज पांडेय बताते हैं कि उनका परिवार लंबे समय से इस मंदिर की सेवा और पूजा-अर्चना से जुड़ा हुआ है. करीब सौ साल से भी अधिक समय से उनका परिवार मंदिर में पूजा करता आ रहा है और वर्तमान में यह उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो मंदिर की पूजा व्यवस्था संभाल रही है.

पूजा को लेकर लोगों में उत्साह

सावन का महीना हो, महाशिवरात्रि का पर्व हो या फिर कोई विशेष धार्मिक आयोजन, पंचदेव मंदिर में भक्तों की आस्था देखते ही बनती है. सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं. कोई भगवान शिव को जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है, तो कोई अपनी मनोकामना लेकर भगवान के दरबार में पहुंचता है. जुड़वा शिवलिंग के सामने पूजा करने को लेकर भी लोगों में विशेष उत्साह दिखाई देता है.

झरिया के लोगों के लिए यह पुरानी विरासत का हिस्सा

आस्था का कोई एक रूप नहीं होता, कभी यह मंदिर की घंटियों में सुनाई देती है, कभी भक्तों के जयकारों में और कभी सदियों पुरानी परंपराओं में. झरिया के पंचदेव मंदिर में स्थापित ये जुड़वा शिवलिंग भी ऐसी ही आस्था की कहानी कहते हैं. इनके इतिहास का हर पन्ना भले ही सामने न हो, लेकिन लोगों के विश्वास की कहानी आज भी साफ दिखाई देती है. यही वजह है कि झरिया के लोगों के लिए पंचदेव मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक पहचान, परंपरा और पुरानी विरासत का हिस्सा है और स्थानीय लोगों की यही इच्छा है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी स्थान पर इन जुड़वा शिवलिंगों के दर्शन कर सकें और झरिया की इस अनोखी धार्मिक विरासत से जुड़ सकें.

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