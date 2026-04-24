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JEE MAIN 2026 : टॉपर की लिस्ट में जुड़वा भाई, एक की 44 तो दूसरे की 58 AIR, आपस में चल रहा कंपटीशन

माहरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान दोनों का ईटीवी भारत से हुई बातचीत में कहना है कि फिलहाल जेईई एडवांस्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं. उनका कहना है कि अभी बिल्कुल भी समय उनके पास नहीं है. वे लगातार मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं. रिवीजन उनका चल रहा है, क्योंकि लक्ष्य अल्टीमेटली जेईई एडवांस्ड में भी मेन के बराबर रैंक लेकर आना है, ताकि वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़ सकें.

एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इसी सहयोग से लगभग समान स्कोर जेईई मेन में कर चुके हैं. यह कहानी ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले भाई माहरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान की है. जेईई में माहरूफ अहमद खान के 99.9991350 और मसरूर अहमद खान के 99.9984543 परसेंटाइल अंक हैं. माहरूफ अहमद खान की ऑल इंडिया रैंक 44 और मसरूर अहमद खान की 58 है.

एक भाई के जहां पर 44 रैंक बनती है तो दूसरे के 58 रैंक है. जबकि इन दोनों भाई के माता-पिता डॉक्टर दंपती हैं, लेकिन दोनों ने इंजीनियरिंग करना चुना है, क्योंकि दोनों को मैथमेटिक्स से बहुत प्यार है. मैथमेटिक्स से प्यार होने के चलते ही कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हैं. लक्ष्य भी आईआईटी बॉम्बे है. इसी लक्ष्य को लेकर करीब 3 साल पहले कोटा आ गए थे. यहां पर जमकर मेहनत की और एक दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं.

कोटा: जेईई मेन 2026 के परिणाम में कोटा जमकर चमका है. यहां से एक ऐसी कहानी भी निकल कर आ रही है, जिसमें दो जुड़वा भाई एक साथ कोटा आते हैं और यहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. दोनों के बीच कंपटीशन है, जिसमें लगभग समान परसेंटाइल स्कोर करते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग में भी अच्छी पोजीशन बनाते हैं.

कोटा में अपनी मां के साथ दोनों भाई (Source : Twin Brothers Family)

कोटा कोचिंग का सिस्टम मजबूत : टॉपर दोनों भाइयों का कहना है कि कोटा का कोचिंग संस्थान का स्टडी मैटेरियल और सिस्टम काफी मजबूत है. उन्हें पढ़ाई में काफी मदद भी कर रहा है. दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई अब तक एक क्लास, एक स्कूल, एक कोचिंग व बैच में पढ़े हैं. एक साथ स्टडी टेबल हमारी लगती है तो एक दूसरे की कमजोरी को दूर भी करते हैं. डाउट क्लियर भी एक दूसरे से कर लेते हैं. जिन डाउट्स में आपस में निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसमें फैकल्टी की मदद ली जाती है. एक दूसरे की पढ़ाई में मदद ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है. हम आपस में हेल्दी कंपटीशन रखते हैं और यह चाहते हैं कि दोनों सफल हों.

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माता-पिता डॉक्टर, लेकिन नहीं किया बायोलॉजी के लिए प्रेशर : इन जुड़वां भाइयों का कहना है कि मैथमेटिक्स में हमारा इंटरेस्ट इसलिए भी है, क्योंकि यह प्रोबलम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है. हमारे माता-पिता डॉक्टर हैं, लेकिन हमने मैथमेटिक्स की वजह से ही इंजीनियरिंग की तरफ जाना चुना है. हमारे पेरेंट्स ने भी हमारी मदद की है.

उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं और बायोलॉजी विषय लिया जाए. हमारे लिए नीट या एमबीबीएस की तरफ उनका झुकाव नहीं रहा. हमारे आईआईटी में पढ़ने के सपने को हमारे पेरेंट्स ने भी अपना सपना बना लिया है. दोनों भाई अभी तक साथ पढ़े हैं और हमारा लक्ष्य भी एक साथ आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ना है.

मां ने छोड़ दी सरकारी चिकित्सक की जॉब : दोनों के पिता डॉ. मंसूर अहमद खान आईआईटी भुवनेश्वर में मेडिकल इंचार्ज हैं. वहां वो स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी भी हैं. उनकी मां डॉ. जीनत बेगम ने काफी सैक्रिफाइस किया. वे ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OPTCL) में सरकारी चिकित्सक के पद पर कार्यरत थीं. वहां गाइनेकोलॉजिस्ट के रूप में सेवा दे रही थीं. इस सरकारी चिकित्सक की नौकरी को छोड़कर वे कोटा आकर रह रही हैं. सरकारी जॉब से रिजाइन उन्होंने किया है.

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डॉ. जीनत बेगम अपने दोनों बेटों के साथ 3 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं. उनके पिता 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर हैं, लेकिन दोनों को रोज गाइड करते हैं. जैसे ही मौका मिलता है, कोटा आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं. उनका परिवार तीन साल से लगभग सभी त्योहार कोटा में ही मना रहा है. डॉ. मंसूर अहमद खान का कहना है कि माहरूफ और मसरूर 9वीं की परीक्षा पास करने के बाद कोटा आए थे. यहां पर उन्होंने निजी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया. मसरूर के दसवीं में 97 और माहरूफ के 96 प्रतिशत अंक आए थे. दसवीं में भी दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और एक साथ ही दोनों के रिजल्ट आए हैं. इस साल 12वीं की परीक्षा भी दी है.