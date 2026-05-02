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कानपुर के जुड़वा भाईयों का कमाल; मलेशिया में हुए डॉर्ट्स चैंपियनशिप में जीता ब्रांज मेडल

कानपुर के जुड़वा भाईयों का कमाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कहा जाता है कि अगर आपके अंदर हुनर और प्रतिभा है, तो उसके सामने हर बाधा बौनी बन जाती है. इस बात को कानपुर के दामोदर नगर निवासी जुड़वां भाई रोहित और राहुल गुप्ता ने साबित कर दिखाया है. मलेशिया में हुई डार्ट्स चैंपियनशिप में 12 देशों से आए 247 खिलाड़ियों के बीच इन दोनों भाइयों ने ब्रांज मेडल हासिल किया है. अब अगस्त में मैनचेस्टर (UK) में फाइनल मुकाबला होगा, जिसके लिए दोनों फिर से अपना अभ्यास शुरू कर चुके हैं. राहुल गुप्ता ने बताया कि डॉर्ट्स चैंपियनशिप का नेशनल मुकाबला कानपुर में 31 जनवरी और 01 फरवरी को हुआ था. इसके बाद जब हमने नेशनल में बेहतर प्रदर्शन किया, तो हमें मलेशिया जाने का मौका मिला. राहुल ने कहा कि वहां हमने नॉकआउट मुकाबले तक अपना प्रदर्शन जारी रखा. हालांकि एक साथ दोनों भाइयों के पहुंचने पर हमें ब्रांज मेडल दिया गया. मलेशिया में हुए डॉर्ट्स चैंपियनशिप में जीता ब्रांज मेडल. (Video Credit: ETV Bharat)