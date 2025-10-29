ETV Bharat / state

कानपुर के जुड़वा क्रिकेटर रोहित और राहुल; श्रीलंका में होने वाले पैरा क्रिकेट T20 में मचाएंगे धमाल

कानपुर के जुड़वा भाई राहुल ईपीएफओ में और रोहित सेंट्रल बैंक में कार्यरत हैं. पहले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

कानपुर के जुड़वा भाई क्रिकेटर रोहित और राहुल.
कानपुर के जुड़वा भाई क्रिकेटर रोहित और राहुल.
Published : October 29, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : October 29, 2025 at 9:58 AM IST

कानपुर: शहर के दामोदर नगर में रहने वाले जुड़वा भाई रोहित और राहुल गुप्ता हाथ और पैरों से दिव्यांग हैं. लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, दिव्यांगता को पीछे छोड़ यह जुड़वा भाई पैरा क्रिकेट में सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं.

राहुल-रोहित गुप्ता 13 से 17 नवंबर को श्रीलंका में होने वाले पैरा क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट के लिए चयनित हुए हैं. दोनों भाइयों की यह उपलब्धि लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाली, जो शारीरिक कमियों को अभिशाप मानकर जिंदगी की रफ्तार में खुद को पीछे धकेल लेते हैं. ETV भारत ने इनसे खास बाचतीत की.

हाथ और पैर से दिव्यांग: राहुल गुप्ता ने बताया वह बल्लेबाजी करते हैं, जबकि भाई रोहित आलराउंडर हैं. दोनों ही हाथों और पैरों से दिव्यांग हैं. कमर से हाथ और पैर मुड़े हुए हैं. साल 2007-10 तक दोनों ने एआईटीएच से पॉलीटेक्निक की पढ़ाई पूरी की. दोनों ही भाई 10 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेल रहे हैं.

जुड़वा क्रिकेटर रोहित और राहुल.

बचपन से क्रिकेट को चुना: अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के अंबार से भी न डिगने वाले राहुल मुस्कुराकर कहते हैं, कि हर भारतीय को जितना अधिक क्रिकेट से लगाव है, उतना ही उन्हें भी है. क्रिकेट को लेकर दिवानगी बचपन से ही रही. हम दोनों भाइयों ने बचपन में ही सपना बुना था कि किसी पर बोझ नहीं बनेंगे. नौकरी करते हुए भी क्रिकेट से नाम रोशन करेंगे.

प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा: राहुल और रोहित गुप्ता ने बताया कि जब उनका एडमिशन डा. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड फॉर टेक्नोलॉजी में हुआ, तो वहां क्रिकेट की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. पढ़ाई में भी दोनों भाइयों ने हमेशा टॉप किया.

नतीजा यह रहा कि राहुल गुप्ता ईपीएफओ कार्यालय में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, रोहित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं. राहुल ने बताया कि कुछ समय पहले देहरादून में टीम इंडिया के लिए होने वाले ट्रायल के मैचे खेले. वहां शानदार प्रदर्शन किया और टीम में स्थान मिला.

श्रीलंका में होंगे तीन टी-20 मैच: राहुल गुप्ता ने बताया कि पैरा क्रिकेट क्लब आफ इंडिया हिमांचल प्रदेश की ओर से श्रीलंका में 13 से 17 नवंबर तक तीन टी-20 मैचेस खेले जाने हैं. इसमें वह और उनके भाई रोहित टीम इंडिया की ओर से खेलेंगे. इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से कई खिलाड़ी हैं. वहीं, उस टूर्नामेंट के बाद अन्य देशों के साथ भी मैचे होंगे. आगामी 10 नवंबर को रोहित व राहुल कानपुर से श्रीलंका के लिए रवाना होंगे.

क्रिकेटर रोहित और राहुल.
क्रिकेटर रोहित और राहुल.

पैरा क्रिकेट काउंसिल की देखरेख में टूर्नामेंट: राहुल गुप्ता ने बताया पैरा क्रिकेट के लिए आईसीसी किसी तरह का अप्रूवल नहीं देता है. इसके सारे टूर्नामेंट पैरा क्रिकेट काउंसिल आफ इंडिया (पीसीसीआई) की ओर से कराए जाते हैं.

इसमें काउंसिल कई स्पांसर्स का चयन करती है. इन स्पांसर्स की मदद से टूर्नामेंट होते हैं. खिलाड़ियों से न फीस ली जाती है, न दी जाती है. पैरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद से यह आयोजन हो रहे हैं. श्रीलंका के बाद, जिम्बाब्वे का दौरा है. फिर अबूधाबी में मैच होंगे.

राहुल ने कहा कि साल 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है. उसी को देखते हुए अब लगातार पैरा क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए जाएंगे.

