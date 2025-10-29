ETV Bharat / state

कानपुर के जुड़वा क्रिकेटर रोहित और राहुल; श्रीलंका में होने वाले पैरा क्रिकेट T20 में मचाएंगे धमाल

कानपुर के जुड़वा भाई क्रिकेटर रोहित और राहुल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के दामोदर नगर में रहने वाले जुड़वा भाई रोहित और राहुल गुप्ता हाथ और पैरों से दिव्यांग हैं. लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, दिव्यांगता को पीछे छोड़ यह जुड़वा भाई पैरा क्रिकेट में सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं. राहुल-रोहित गुप्ता 13 से 17 नवंबर को श्रीलंका में होने वाले पैरा क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट के लिए चयनित हुए हैं. दोनों भाइयों की यह उपलब्धि लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाली, जो शारीरिक कमियों को अभिशाप मानकर जिंदगी की रफ्तार में खुद को पीछे धकेल लेते हैं. ETV भारत ने इनसे खास बाचतीत की. हाथ और पैर से दिव्यांग: राहुल गुप्ता ने बताया वह बल्लेबाजी करते हैं, जबकि भाई रोहित आलराउंडर हैं. दोनों ही हाथों और पैरों से दिव्यांग हैं. कमर से हाथ और पैर मुड़े हुए हैं. साल 2007-10 तक दोनों ने एआईटीएच से पॉलीटेक्निक की पढ़ाई पूरी की. दोनों ही भाई 10 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेल रहे हैं. जुड़वा क्रिकेटर रोहित और राहुल. (Video Credit: ETV Bharat) बचपन से क्रिकेट को चुना: अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के अंबार से भी न डिगने वाले राहुल मुस्कुराकर कहते हैं, कि हर भारतीय को जितना अधिक क्रिकेट से लगाव है, उतना ही उन्हें भी है. क्रिकेट को लेकर दिवानगी बचपन से ही रही. हम दोनों भाइयों ने बचपन में ही सपना बुना था कि किसी पर बोझ नहीं बनेंगे. नौकरी करते हुए भी क्रिकेट से नाम रोशन करेंगे. प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा: राहुल और रोहित गुप्ता ने बताया कि जब उनका एडमिशन डा. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड फॉर टेक्नोलॉजी में हुआ, तो वहां क्रिकेट की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. पढ़ाई में भी दोनों भाइयों ने हमेशा टॉप किया.