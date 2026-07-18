NEET UG 2026 परीक्षा में भिवानी के जुड़वां भाइयों ने किया कमाल, पहले ही प्रयास में मारी बाजी
भिवानी के जुड़वां भाइयों मासूम और मयंक ने पहले ही प्रयास में नीट-2026 परीक्षा में सफल हुए.
Published : July 18, 2026 at 8:14 PM IST
भिवानी: तोशाम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छपार रांगरान के जुड़वां भाइयों मासूम और मयंक ने पहली ही प्रयास में नीट-2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
डॉक्टर बनने का सपना होगा पूराः दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश का सपना साकार करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है. छात्र मासूम ने नीट-2026 में 603 अंक प्राप्त कर आल इंडिया रैंक 9146 और ओबीसी रैंक 4033 हासिल की. वहीं मयंक ने 602 अंक प्राप्त कर आल इंडिया रैंक 9472 एवं ओबीसी रैंक 4187 प्राप्त की. दोनों ने पहली बार नीट परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की.
सरकारी मॉडल स्कूल भूना में पिता हैं शिक्षकः दोनों मूल रूप से गांव झांवरी के निवासी हैं. उनके पिता सरकारी मॉडल स्कूल भूना में जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, जबकि माता नितू देवी गृहिणी हैं. परिवार के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई. विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार एवं प्रवक्ता दीपचंद ने बताया कि "दोनों विद्यार्थियों की सफलता उनकी मेहनत, लगन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है." उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। दोनों विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय स्टाफ, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.