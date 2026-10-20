डीग में दो जुड़वा भाइयों के शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है.
Published : October 20, 2026 at 2:06 PM IST
डीग : जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में मंगलवार को दो जुड़वा भाइयों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों बालकों के शव गांव में ज्वार-बाजरे की पुंज में मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. दोनों बालकों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
डीग पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि जनूथर थाना को सूचना मिली कि गांव बडेसरा में दो जुड़वा भाइयों बच्चों का शव ज्वार के पुंज के पास पड़े हैं. इस सूचना पर जनूथर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जुड़वा बच्चों की पहचान की. इसके बाद कांबले भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि वे मामले की जांच कर रहे हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई. मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और अन्य लोग मौके पर जुट गए. दोनों मृतक बालकों की उम्र करीब 13 वर्ष बताई जा रही है. दोनों भाई गांव में अपने नाना के यहां रहते थे. बताया जा रहा है कि परिवार में तीन भाई और एक बहन हैं.
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मंगलवार को दोनों बालकों के शव ज्वार-बाजरे की पुंज में मिलने की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. फिलहाल दोनों बालकों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है. मौत के कारणों का पता जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. दो किशोर भाइयों की एक साथ मौत की खबर से बड़ेसरा गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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