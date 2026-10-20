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डीग में दो जुड़वा भाइयों के शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

मौके पर जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat Deeg )

डीग : जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में मंगलवार को दो जुड़वा भाइयों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों बालकों के शव गांव में ज्वार-बाजरे की पुंज में मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. दोनों बालकों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.