गुरुग्राम में पहले ऐप से की दोस्ती, फिर अपहरण के बाद वसूल रहे थे फिरौती, पुलिस ने कर दिया गैंग का भंडाफोड़

हरियाणा के गुरुग्राम में ग्राइंडर ऐप पर दोस्ती के बाद 20 वर्षीय युवक के अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Twenty year old man kidnapped after friendship on Grindr app in Gurugram
गुरुग्राम में दोस्ती के बाद अपहरण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 7, 2025 at 11:03 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राइंडर ऐप के माध्यम से दोस्ती कर 20 वर्षीय युवक का अपहरण और फिरौती वसूलने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला शनिवार सुबह उस वक्त सामने आया जब न्यू कॉलोनी सेक्टर-7 का एक युवक गुरुद्वारे में पूजा करने गया और वापस घर नहीं लौटा. परिजनों की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया.

अपहरण की साजिश हुई बेनकाब : अपराध शाखा पालम विहार और थाना राजेंद्र पार्क की संयुक्त टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये मामला अपहरण और फिरौती का है. तकनीकी सर्विलांस और त्वरित कार्रवाई के आधार पर पुलिस ने 7 दिसंबर को आरोपियों को उमरी चौक (कुरुक्षेत्र) से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान : आरोपियों की पहचान चरखी दादरी के अजय (21 वर्ष), दीपेश उर्फ दीपू (18 वर्ष), आशीष उर्फ गोलू (18 वर्ष) और अनिल (33 वर्ष) के तौर पर हुई है. पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर उसके बयान दर्ज किए. पीड़ित ने बताया कि आरोपियों से उसकी दोस्ती ग्राइंडर ऐप के माध्यम से हुई थी. आरोपी उसे सुबह 4:30 बजे द्वारका एक्सप्रेस-वे गोलचक्कर से कार में बैठाकर ले गए, नशे का इंजेक्शन दिया और परिवार से व्हाट्सऐप कॉल के जरिए फिरौती मांगी.

फिरौती की रकम ऐसे वसूली गई : पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पीड़ित को हरिद्वार ले जाने की फिराक में थे. इस दौरान उन्होंने 21,000 रुपये एक बैंक खाते में, 6,000 रुपये एक अन्य खाते में और 10,000 रुपये पीड़ित के मोबाइल से निकलवाकर कुल 37,000 रुपये फिरौती वसूली.

पहले भी कर चुके हैं अपहरण : जांच में यह भी सामने आया कि जिसके खाते में पैसे डलवाए गए, उसका भी आरोपियों ने उसी दिन असंध (करनाल) से अपहरण किया था. पुलिस ने उसे भी सुरक्षित बरामद कर थानेसर सदर थाना कुरुक्षेत्र को सुपुर्द कर दिया. पुलिस के अनुसार आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए अपहरण कर फिरौती वसूलने की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से काले रंग की स्कॉर्पियो कार (किराए की) और 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा.

गुरुग्राम पुलिस की अपील : गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर अनजान लोगों से दोस्ती करते समय सावधान रहें. बिना किसी परिजन या मित्र को बताए ऐसे अपरिचित व्यक्तियों से मिलने ना जाएं, ताकि आपराधिक घटनाओं से बचा जा सके.

