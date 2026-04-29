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ऑनलाइन गेमिंग ने छीनी जिंदगी, फरीदाबाद में BSc छात्र ने की खुदकुशी, पैसे हारने से परेशान था

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद इलाके में 22 वर्षीय एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

बीएससी थर्ड ईयर का छात्र है : पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान आदित्य के रूप में हुई है, जो YMCA में बीएससी थर्ड ईयर का छात्र था. वो सेक्टर-77 स्थित जल विहार वेलफेयर सोसाइटी में अपनी मां सविता और छोटे भाई के साथ रहता था. परिवार मूल रूप से फरीदाबाद के गांव शाहंजापुर का रहने वाला है. आदित्य के पिता कल्याण की पहले ही मौत हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब एक बजे आदित्य ने घर के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया और खुदकुशी कर ली.

ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने से परेशान था : घर में अनहोनी की आवाज़ सुनकर उसकी मां और छोटा भाई मौके पर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण दोनों ने पड़ोसियों की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा. अंदर आदित्य खून से लथपथ हालत में पड़ा था. परिवार के लोग उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में काफी पैसे हारने से वो परेशान था. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के मुताबिक पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही उसके मोबाइल और संपर्कों की भी जांच की जा रही है.

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