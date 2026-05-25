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बिहार में 22 साल की कवयित्री श्रेशी श्री ने लिखी 'जमुई: एक दर्शन' किताब, कविताओं के माध्यम से बताई जिले की सुंदरता, DM ने भी की तारीफ

श्रेशी ने कविताओं के माध्यम से जिले की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व को बेहद खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है. पढ़े खबर

JAMUI SHRESHI SHREE WROTE BOOK
युवा कवयित्री श्रेशी श्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 7:02 AM IST

3 Min Read
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जमुई: आमतौर पर 22 साल की उम्र में युवा पढ़ाई, नौकरी या मनोरंजन की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जमुई की एक युवती ने अपनी सोच और मेहनत से कुछ अलग कर दिखाया है. जिले की श्रेशी श्री ने इतनी कम उम्र में ऐसी किताब लिखी है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है.

जमुई एक दर्शन: श्रेशी ने ‘जमुई: एक दर्शन’ नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें उन्होंने कविताओं के माध्यम से जमुई जिले की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व को बेहद खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है. जमुई की वादियां, पहाड़, जंगल और ऐतिहासिक स्थल जिस तरह इस किताब में उभरकर सामने आए हैं, उसे पढ़कर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

अनूठा अनुभव: खास बात यह है कि किताब में जिले के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थलों को कविता के जरिए प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठकों को एक अलग अनुभव मिल रहा है. इसके लिए उन्होंने कई लेखकों की किताबों का अध्ययन किया. वे बताती हैं कि खासकर श्यामनंदन सिंह की पुस्तक से उन्हें काफी मदद मिली. उनकी कोशिश थी कि लोग जमुई को सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के रूप में जानें.

"इस किताब को तैयार करने में मुझे पूरे नौ महीने का समय लगा. इस दौरान मैंने दिन-रात मेहनत की और जमुई के इतिहास तथा भूगोल को गहराई से समझने की कोशिश की.कई महीनों तक अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जुटाने के बाद मैंने अपने स्तर पर भी शोध किया और फिर कविताओं के रूप में इसे पुस्तक में ढाला." -श्रेशी श्री, कवयित्री

सुंदर संकलन: किताब में पर्यटन स्थलों, धार्मिक महत्व वाले स्थानों और ऐतिहासिक घटनाओं को भी सरल और भावनात्मक अंदाज में शामिल किया गया है. श्रेशी बताती हैं कि लिखने की कला उन्हें विरासत में मिली है. उनके नाना भी कविता लिखा करते हैं और उन्होंने हमेशा श्रेशी को प्रेरित किया. इससे पहले भी श्रेशी एक शायरी संग्रह पुस्तक लिख चुकी है. अब ‘जमुई : एक दर्शन’ के जरिए उन्होंने जिले को नई पहचान देने की कोशिश की है.

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बच्चों को ट्यूशन पढ़ातीं श्रेशी (ETV Bharat)

चौतरफा सराहना: श्रेशी की इस पहल की जमुई जिलाधिकारी ने भी सराहना की है. वहीं जिले के साहित्य प्रेमियों और आम लोगों से भी उसे लगातार प्रशंसा मिल रही है. पेशे से शिक्षिका श्रेशी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालती हैं. वे प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं साथ ही लेखन कार्य को भी आगे बढ़ा रही हैं.

"आने वाले समय में मैं और भी किताबें लिखना चाहती हूं, ताकि लोग जमुई के इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती को और करीब से जान सकें."

कड़ा संघर्ष: श्रेशी एक साधारण ग्रामीण परिवार की लड़की हैं. उनके पिता रोजगार करते हैं, मां गृहणी हैं और उनके भाई-बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं.वह घर पर बच्चों को ट्यूशन भी देती हैं. वह घरेलू कामकाज में सहयोग करने के साथ-साथ दो किताबें लिख चुकी हैं और युवा कवयित्री बनकर मिसाल पेश कर रही हैं.



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