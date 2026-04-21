कुरुक्षेत्र में 22 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, लिव इन पार्टनर भी एक हफ्ते पहले दे चुका जान
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 22 वर्षीय युवती ने खुदकुशी कर ली है जिसके बाद सनसनी फैल गई है.
Published : April 21, 2026 at 5:12 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं. कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में अब 22 वर्षीय युवती ने खुदकुशी कर ली है. पिछले एक हफ्ते में 5 लोगों ने आत्महत्या का खतरनाक कदम उठाया है. सोमवार को 3 साल की बच्ची की हत्या कर माता-पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी. घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भेजा. पुलिस मामले की जांच कर रही हैं.
युवती ने खुदकुशी की : कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 के पीजी में रहने वाली एक युवती ने आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान देवी उर्फ मानसी नंदगढ़ जुलाना जिला जींद के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है. युवती का लिव इन पार्टनर भी करीब एक सप्ताह पहले आत्महत्या कर चुका है. युवती के पिता राममेर ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी, जिसके बाद वे यहां पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले उसके पार्टनर ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी.
लिव इन पार्टनर भी कर चुका खुदकुशी : पुलिस अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पीजी में रहने वाली एक युवती ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि परिजनों से पता चला है कि युवती जिस युवक के साथ लिव इन में रह रही थी, उसने भी करीब एक सप्ताह पहले आत्महत्या कर ली है जिसको लेकर वो दुखी थी और इसी कारण उसने आज ये खौफनाक कदम उठाया है.
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