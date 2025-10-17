बाड़मेर कृषि मंडी में टूटे एक ही रात में बीस दुकानों के ताले, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात
बाड़मेर की कृषि मंडी में एक साथ बीस दुकानों में चोरी की वारदात के मामले में पुलिस अधीक्षक ने रात्रिकालीन गश्त में कमी माना है.
Published : October 17, 2025 at 2:22 PM IST
बाड़मेर: जिले की कृषि मंडी में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. चोरों ने बीती गुरुवार देर रात करीब बीस दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत कीमती सामान चुरा लिया. शुक्रवार सुबह व्यापारियों के मंडी पहुंचने पर हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. व्यापारियों ने मंडी प्रांगण में एकत्र होकर रोष जताया. इधर, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की और पुलिस को मामले का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, रविन्द्र सिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई और एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत भी मौके पर पहुंचे.
व्यापारियों ने बताया कि यहां चोरी की घटनाएं पहले भी हो चुकी. उन्होंने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में करीब 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन रात को केवल एक ही ड्यूटी पर आता है. इसी लापरवाही का फायदा उठाकर चोरों ने एक के बाद एक दुकानों के ताले तोड़े और नकदी व कीमती सामान चुराया. पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बीस दुकानों में चोरी की घटना गंभीर है. पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने को कहा है.
रात्रि गश्त में रही खामी: एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि मंडी में दुकानों के ताले तोड़े गए हैं. उन्होंने रात्रि गश्त में खामी स्वीकार करते हुए कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा. चोरी की घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि चोर रात के अंधेरे में एक के बाद एक दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं. फुटेज में चार चोर दिखाई दे रहे हैं. पुलिस मंडी परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई है ताकि चोरों की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.