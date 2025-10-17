ETV Bharat / state

बाड़मेर कृषि मंडी में टूटे एक ही रात में बीस दुकानों के ताले, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात

बाड़मेर: जिले की कृषि मंडी में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. चोरों ने बीती गुरुवार देर रात करीब बीस दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत कीमती सामान चुरा लिया. शुक्रवार सुबह व्यापारियों के मंडी पहुंचने पर हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. व्यापारियों ने मंडी प्रांगण में एकत्र होकर रोष जताया. इधर, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की और पुलिस को मामले का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, रविन्द्र सिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई और एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत भी मौके पर पहुंचे.

व्यापारियों ने बताया कि यहां चोरी की घटनाएं पहले भी हो चुकी. उन्होंने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में करीब 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन रात को केवल एक ही ड्यूटी पर आता है. इसी लापरवाही का फायदा उठाकर चोरों ने एक के बाद एक दुकानों के ताले तोड़े और नकदी व कीमती सामान चुराया. पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बीस दुकानों में चोरी की घटना गंभीर है. पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रा​त्रि गश्त बढ़ाने को कहा है.